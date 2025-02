Champions League: iniziano gli spareggi, in palio l’accesso agli ottavi

Juventus e PSV si affrontano con la vittoria della Vecchia Signora data a 1.88; per Brugge – Atalanta i bookies propongono la Dea vittoriosa a 2.06; per Milan – Feyenoord i bookies propongono il 2 rossonero a 2.17; Manchester City e Real Madrid si scontrano con l’1 atteso a 2.00.

Questa sera riprende la Champions League con i match di andata degli spareggi di accesso agli ottavi. All’Allianz Stadium di Torino si affronteranno Juventus e PSV: gli uomini di Thiago Motta sono alla ricerca di una vittoria, dopo due risultati poco soddisfacenti nelle ultime due partite, un pareggio con il Club Brugge e una sconfitta in casa contro il Benfica; la squadra di Peter Bosz ha sperimentato una scia positiva, culminata con una vittoria casalinga per 3-2 contro il Liverpool. Per questa partita, i bookmakers di Betsson propongono gli italiani vittoriosi con il segno 1 dato a 1.88, cifra decisamente inferiore al 2, bancato a 4.05; la X è attesa a 3.55. Rispetto alle reti segnate, il Goal è dato a 1.70, il No Goal è atteso a 2.04; l’Over 2,5 è quotato a 1.78, l’Under 2,5 si attesta a 1.93. Per i risultati esatti, l’1-1 è bancato a 6.75, l’1-0 è atteso a 8.50, tutti gli altri esiti sono superiori a 9.50.

Mercoledì 12 febbraio il Jan Breydel Stadion sarà teatro di un altro match importante: Club Brugge – Atalanta. La squadra di casa ha centrato la qualificazione ai match di spareggio come 24esima, nonostante la sconfitta nell’ultimo turno per 3-1 contro il Manchester City; la Dea invece nell’ultimo turno ha conquistato un pareggio per 2-2 contro il Barcellona e così ha ottenuto il nono posto in classifica. Per questo match i pronostici di Betsson offrono il 2 della squadra di Gasperini a 2.06, la X viene data a 3.40, mentre il segno 1 della squadra di Hayen è bancato a 3.55. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene dato a 1.81, l’Over 2,5 si attesta a 1.90; il Goal è bancato a 1.75 e il No Goal è quotato a 1.97.

All’Etihad Stadium si terrà il match Manchester City – Real Madrid. Gli uomini di Guardiola si presentano dopo una schiacciante vittoria per 3-1 contro il Club Brugge; la squadra di Ancelotti è pronta a proseguire il suo percorso Europeo dopo 3 vittorie consecutive negli ultimi tre turni. I bookies propongono la squadra di casa con segno 1 bancato a 2.00, mentre il segno 2 degli spagnoli è dato più alto a 3.35. La X è attesa a 3.85. L’Over 2,5 viene dato a 1.44, l’Under 2,5 si attesta a 2.60; il Goal è bancato a 1.42 e il No Goal è quotato a 2.65.

Favorito anche il Milan nella partita contro il Feyenoord, per la quale i pronostici di Betsson offrono il 2 rossonero a 2.17, la X a 3.55 e l’1 a 3.15. Prendendo in esame i risultati esatti, l’1-1 è atteso a 7.00, l’1-2 è quotato a 9.50, mentre lo 0-1 è quotato a 10.50.

