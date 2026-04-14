Champions League – Il Real prova ad abbattere il tabù Bayern. Gyökeres, in gol a 2,40 su Sisal.it, guida l’Arsenal contro lo Sporting

14 Aprile 2026 - 16:10
Quarantanove trofei internazionali in due. Ventuno di essi sono Coppe dei Campioni/Champions League. L’Allianz Arena, mercoledì sera, vede scendere in campo, per il ritorno dei quarti di finale della competizione,
Quarantanove trofei internazionali in due. Ventuno di essi sono Coppe dei Campioni/Champions League. L’Allianz Arena, mercoledì sera, vede scendere in campo, per il ritorno dei quarti di finale della competizione, il gotha del calcio europeo, Bayern Monaco contro Real Madrid. I bavaresi, forti del 2-1 al Bernabeu della scorsa settimana, partono favoritissimi nei confronti dei Blancos i quali vanno a caccia di una vera e propria impresa: solo tre i successi spagnoli in 14 viaggi in Baviera. Inoltre, in stagione, Neuer e compagni, di fronte ai propri tifosi, hanno perso solo una volta in tutte le competizioni. Gli esperti Sisal, di conseguenza, ritengono il Bayern Monaco favoritissimo a 1,55 rispetto al 4,50 del Real Madrid mentre si sale fino a 5,25 per il pareggio. Bilancia che pende sempre dalla parte tedesca in ottica passaggio turno: bavaresi avanti in quota rasoterra, 1,12, mentre vedere gli spagnoli tra le migliori quattro del torneo pagherebbe 6 volte la posta. Ci si attende una gara piena di gol ed emozioni: entrambe le squadre che segnano almeno due gol si gioca a 1,36. Tante marcature sono la conclusione di tanti tiri in porta: l’ipotesi di almeno 14 conclusioni nello specchio è offerta a 2,25. Harry Kane, primo marcatore a 4,00, è pronto a prendersi la scena al pari di Michael Olise, gol o assist a 1,65. La Casa Blanca non può prescindere da Kylian Mbappé, in gol a 2,25, magari supportato da Vinicius, assist offerto a 4,50.
L’Arsenal ospita lo Sporting per stabilire chi sfiderà, in semifinale, la vincente del confronto tra Atletico Madrid e Barcellona. Gli esperti Sisal ritengono i Gunners favoritissimi a 1,48 rispetto al 6,50 dei portoghesi mentre si scende a 4,50 per il pareggio. Londinesi che, dopo il successo a Lisbona, vedono la semifinale a un passo: il passaggio turno per Rice è compagni si gioca a 1,04, l’impresa dei biancoverdi è in quota a 11. Sporting che, nella sua storia, non ha mai battuto l’Arsenal né ha mai raggiunto le semifinali di Champions League a differenza dei biancorossi che puntano, per la quarta volta, ad essere tra le migliori quattro del torneo. Un clean-sheet da parte di Raya è offerto a 1,98 mentre l’intensità potrebbe farla da padrona: un’espulsione è data a 3,25, un rigore a 2,60 mentre vedere l’arbitro che estrae almeno 5 cartellini si gioca a 2,50. Viktor Gyökeres, 97 reti e 28 assist in maglia Sporting, è il grande ex della sfida: lo svedese primo marcatore è in quota a 5,00. Occhio però anche a Kai Havertz, già decisivo all’andata: gol o assist del tedesco sono offerti a 2,00.
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