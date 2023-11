Champions League. Il Napoli all’assalto del tabù Real Madrid

Il nuovo Napoli di Walter Mazzarri vola in Spagna, per il quinto turno di Champions League, per blindare la qualificazione e abbattere un tabù. I campioni d’Italia sono ospiti, domani sera, del Real Madrid contro il quale hanno racimolato un solo pareggio in cinque incontri. I Blancos, secondo gli esperti Sisal, partono favoriti a 1,80 contro il 4,00 del Napoli mentre si scende a 3,25 per il pareggio. Tredici reti complessivi nei tre incroci più recenti dimostrano come le due formazioni si affrontino sempre a viso aperto: la Combo Goal + Over 2,5, in quota a 1,80, è assolutamente nelle corde del match. Tante marcature potrebbero anche innescare un Ribaltone, offerto a 6,25, come accaduto nell’andata al Maradona. Ma nell’ultimo scontro diretto ci fu anche un autogol che, stavolta, pagherebbe 9 volte la posta. Senza Vinicius, il Real Madrid si affida, ancora di più, a Jude Bellingham che sogna un’altra notte da incorniciare: gol e assist per l’inglese si giocano a 10. I ragazzi di Mazzarri dovranno prestare attenzione anche a Brahim Diaz che li ha già colpiti quando vestiva la maglia del Milan: l’ex rossonero nel tabellino dei marcatori è dato a 4,50. Il Napoli si affida a Khvicha K’varatskhelia, gol o assist a 2,80, che punta a essere protagonista al Bernabeu ma vuole recuperare il terreno perduto anche Victor Osimhen: la rete del bomber nigeriano è offerta a 3,00.

Sulla carta più agevole il compito che attende l’Inter, già qualificata agli ottavi di Champions League, al Da Luz di Lisbona dove farà visita a un Benfica ancora alla ricerca del primo punto in campo europeo. La partita si preannuncia molto equilibrata secondo gli esperti Sisal: il successo dei e dei nerazzurri sono appaiati in quota a 2,60 mentre il pareggio è dato a 3,25. Inter che, tra l’altro, è imbattuta nei sei incroci europei con il Benfica grazie a 4 vittorie e 2 pareggi. Anche in ambito di gol regna l’equilibrio: Under e Over si equivalgono a 1,80 al pari del risultato esatto di 1-0, uguale a quello dell’andata, offerto per entrambe a 9,50. Sia Schmidt che Inzaghi potrebbero effettuare cambi decisivi nel caso la partita fosse bloccata: ecco che un gol dalla panchina è in quota a 2,50. Il Benfica prova a sbloccarsi in attacco dove ha segnato appena un gol in 4 partite: Arthur Cabral, a 3,50, e Angel Di Maria, a 4,00, vogliono provare a colpire l’Inter avendola affrontata con le maglie di Fiorentina e Juventus. I nerazzurri, oltre al solito Lautaro Martinez, in gol a 2,75, sperano che Marcus Thuram risulti decisivo come all’andata: un’altra rete al Benfica si gioca a 3,50.

PressGiochi