Champions League. Il Milan prova a fermare il Liverpool di Salah Vlahovic, primo marcatore a 3,90 su Sisal.it, guida la Juve contro il PSV

La nuova Champions League prende finalmente il via. E lo fa con un carico di attesa e curiosità enormi anche per le cinque formazioni italiane coinvolte nella massima competizione europea. La formula completamente rinnovata prevede una classifica unica con le formazioni che, nella cosiddetta Phase League, incontreranno 8 avversarie diverse: le migliori 24 approderanno alla fase a

eliminazione diretta. La prima giornata prevede subito un big match come Milan- Liverpool dove i rossoneri proveranno a bloccare, tra le mura amiche di San Siro, i Reds. Gli esperti Sisal vedono gli inglesi favoriti a 1,95 rispetto al 3,60 del Diavolo mentre si sale leggermente, fino a 3,75, per il pareggio. Quella che andrà in scena sarà la quinta sfida tra le due: i quattro precedenti sono sempre stati ricchi di gol, ribaltamenti di fronte ed emozioni. Ecco perché la Combo Goal + Over 2,5, a 1,75, è nelle corde del match al pari di un Ribaltone in quota a 6,00. Attenzione poi agli

interventi visto che un’espulsione si gioca a 4,50 mentre un rigore è dato a 2,75.

Fonseca deve sciogliere il dubbio su chi guiderà l’attacco del Milan ma Alvaro Morata, a 3,50, insieme a Rafa Leao, a 4,25, sono pronti a far male ad Alisson. Fronte Liverpool, il pericolo numero uno rimane sempre Momo Salah, tra i marcatori a 2,40, ma occhio anche a Darwin Nunez, partito fortissimo tanto che un gol o un assist si giocano a 2,00.

Qualche ora prima del big match del Meazza, la Juventus tornerà in Champions League dopo un anno di assenza. I bianconeri riceveranno i campioni d’Olanda del PSV Eindhoven. Piccola curiosità: nonostante siano due big del vecchio continente, le due formazioni non si sono mai affrontate in competizioni ufficiali. Gli esperti Sisal vedono la Juventus favorita a 1,75 contro il 4,25 del PSV mentre il pareggio è offerto a 3,75. Finora Thiago Motta ha sfruttato al meglio la difesa visto che Di Gregorio, in quattro gare, non ha mai subito reti: il quinto clean sheet stagionale si gioca a 2,65. I bianconeri potrebbero sfruttare la grande qualità della rosa visto che un gol dalla panchina è dato a 2,75 mentre un’autorete nel match pagherebbe 9 volte la posta. Non è escluso nemmeno l’intervento del VAR, ipotesi a 3,75. Dusan Vlahovic cerca gioia nella massima competizione europea: il bomber bianconero primo marcatore è offerto a 3,90. Sogna una notte di gioia anche Teun Koopmeiners, a segno a 4,50. Il PSV si affida all’eterno Luuk De Jong, a 6,00, e alla giovane stellina Malik Tillman la cui rete in Champions pagherebbe 6 volte la posta.

