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Champions League – Il City sogna l’impresa contro il Real Madrid Haaland, doppietta a 4,00 su Sisal.it, prova a ribaltare i Blancos

Un’impresa. Il Manchester City di Pep Guardiola va a caccia di una notte da incorniciare: nel ritorno degli ottavi di finale di Champions, infatti, i Citizens provano a ribaltare il

16 Marzo 2026

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Un’impresa. Il Manchester City di Pep Guardiola va a caccia di una notte da incorniciare: nel ritorno degli ottavi di finale di Champions, infatti, i Citizens provano a ribaltare il Real Madrid che li ha travolti all’andata con un secco 3-0. Impresa certo non semplice ma Haaland e compagni, tra le mura amiche, sono capaci di tutto: i numeri stagionali del City parlano di 18 vittorie su 23 gare, con 61 gol realizzati, in tutte le competizioni.

Gli esperti Sisal vedono i Citizens favoriti a 1,50 contro il 5,00 del Real Madrid mentre il pareggio si gioca a 5,25. Visto anche il risultato della gara di andata, normale che il passaggio turno favorisca, a 1,20, i Blancos rispetto alla formazione inglese, in quota a 4,50. City e Real sono due delle formazioni più offensive del panorama calcistico europeo: una Combo Goal + Over 3,5, offerta a 2,60, è ampiamente nelle corde del match. In questa girandola di marcature un goal da fuori area, a 3,25, è plausibile ma non mancherà, in un match del genere, neanche l’agonismo: un rigore, a 2,50, è ipotesi da non escludere.

Erling Haaland è pronto a guidare il City verso quella che sarebbe una vera e propria impresa. L’attaccante norvegese, 29 reti stagionali di cui sette in Champions, vuole entrare ancora di più nella storia del club inglese: Haaland che mette a segno una doppietta si gioca a 4,00. La difesa madrilena dovrà prestare molta attenzione anche ad Antoine Semenyo, protagonista con gol o assist a 1,80. Il Real Madrid oltre a Federico Velverde, protagonista all’andata con una tripletta e di nuovo in gol a 7,50, si affida a Vinicus, primo marcatore a 9,00, e all’ex Milan Brahim Diaz, assist in quota a 6,00.

 

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