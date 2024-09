Champions League. Haaland e il City all’assalto dell’Inter

Quindici mesi dopo la finale di Champions League, Manchester City e Inter si trovano di fronte, all’Etihad Stadium, nella prima giornata del nuovo format della competizione europea. Gli inglesi, secondo gli esperti Sisal, partono ampiamente favoriti a 1,50 contro il 6,00 dei nerazzurri mentre si scende a 4,25 per il pareggio. I Campioni d’Italia volano in Inghilterra per la ventunesima volta

con un bilancio tutt’altro che positivo: 5 vittorie, un pareggio e 14 sconfitte. Si preannuncia una gara tirata tanto che l’Under si gioca a 2,20 mentre un risultato esatto di 1-0, come nella finale di Champions, è offerto a 8,00 per il Manchester City mentre quello in favore dell’Inter pagherebbe 19 volte la posta. Una rete da fuori area è data a 2,75 al pari di una rete dalla panchina visto che sia Guardiola che Inzaghi metteranno in campo molti degli effettivi a disposizione. Nove gol in quattro partite.

Questi i numeri di Erling Haaland in questo inizio di stagione: nessuna squadra, in Premier, ha segnato quanto il norvegese da solo. Una macchina da gol che andrà all’assalto dell’Inter: il numero 9 del City che segna nel primo tempo è in quota a 3,00. Attenzione poi a Rodri, a segno come a Istanbul a 6,00. L’Inter si affida ai soliti noti: Lautaro Martinez, in gol a 35,0, e Marcus Thuram, protagonista con gol o assist a 2,75.

Mercoledì però è anche l’esordio, storico, del Bologna a 60 anni esatti dall’unica partecipazione alla Champions League/Coppa dei Campioni. I rossoblù ospitano lo Shakhtar Donetsk in un Dall’Ara che si preannuncia sold out per il ritorno nella massima competizione europea. Gli esperti Sisal vedono i ragazzi di Italiano favoriti a 1,85 rispetto al 4,25 degli ucraini mentre il pareggio è offerto a 3,40. Shakhtar che, contro le formazioni della Serie A, ha vinto solo due volte in 16 trasferte complessive.

Il Bologna parte avanti per sbloccare la gara, ipotesi data a 1,62 rispetto al 2,70 degli arancioneri. Bisognerà limitare gli interventi in area, un rigore si fischia a 2,75, e non è escluso che il VAR, a 3,75, possa fare la sua comparsa nel corso dei novanta minuti di gioco. I padroni di casa sperano che Thijs Dallinga trovi la prima rete con la nuova maglia, scenario che si gioca a 2,75. Riccardo Orsolini vuole onorare la fascia da capitano con una partita con gol o assist a 2,25. L’uomo più pericoloso in casa Shakhtar è Danylo Sikan: il bomber ucraino nel tabellino dei marcatori è offerto

a 4,50.

PressGiochi