Champions League. Giroud guida il Milan all’assalto del Newcastle

Cancellare subito il derby partendo con il piede giusto in Champions League. Questo è il messaggio che Pioli, e il Milan, vogliono mandare a tutti, in Serie A e in Europa. Certo la botta della sfida contro l’Inter è grossa ma i rossoneri devono voltare subito pagina perché inizia il tour europeo contro un avversario tutt’altro che semplice come il Newcastle. Quella di domani a San Siro è la prima sfida in assoluto tra le due formazioni e il Milan, secondo gli esperti Sisal, parte leggermente favorito a 2,50 rispetto al 2,75 dei Magpies mentre si sale fino a 3,50 per il pareggio. Il Goal, a 1,52, si fa preferire al No Goal, offerto a 2,35, sia per la propensione offensiva delle due squadre sia perché, in questo inizio di stagione, entrambe sono sembrate non impeccabili in difesa. La gara, nonostante sia solo la prima giornata del girone di Champions, mette in palio punti pesantissimi e non è da escludere un inizio cauto: un pareggio nel primo tempo si gioca a 2,15. Rimasto a secco contro l’Inter, Olivier Giroud è pronto a rifarsi contro il Newcastle. Il numero 9 del Milan sa bene come si sconfiggono i bianconeri: in 14 sfide disputate il bilancio è di 13 vittorie e una sola sconfitta con ben 9 reti realizzate. Solo all’Aston Villa, Giroud ha segnato più reti: la decima rete ai Magpies si gioca a 2,75. Sul versante inglese, tutti gli occhi saranno su Sandro Tonali, il grandissimo ex della partita: un gol o un assist del centrocampista azzurro è in quota a 5,00.

Esordio tra le mura amiche anche per la Lazio che, domani sera all’Olimpico, riceve l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, uno che da queste parti, come giocatore, ha lasciato un segno indelebile. Gli esperti Sisal vedono i Colchoneros favoriti a 2,50 contro il 2,80 della formazione di Sarri mentre il pareggio è dato a 3,20. I biancocelesti provano ad abbattere un tabù: i capitolini non hanno mai sconfitto gli spagnoli tra le mura amiche. Tre sfide su quattro sono terminate con meno di tre reti complessive: normale che l’Under, a 1,75, appaia più probabile dell’Over, a 2,00. Così un classico 2-0 si gioca a 14 per la Lazio mentre lo stesso risultato esatto in favore dell’Atletico Madrid pagherebbe 12 volte la posta. Ciro Immobile vuole trascinare la Lazio in Champions League come fa da anni in campionato: il capitano primo marcatore si gioca a 5,50. Nonostante le 17 sfide in tutte le competizioni, Pedro non ha mai fatto piangere i Colchoneros: sbloccarsi è opzione in quota a 4,50. Chi invece sa come far male alla Lazio è Álvaro Morata, 3 gol e 3 assist contro i biancocelesti: un’altra marcatura è in quota a 2,75.

