Champions League. Dzeko si scalda per lo Sheriff: la doppietta del bosniaco a 5,50

Novanta minuti per non dire addio, in anticipo, alla Champions League e, probabilmente, all’Europa. Il Milan schiacciasassi in campionato deve trovare la stessa formula anche fuori dai confini nazionali visto che ha chiuso il girone di andata a quota zero. I rossoneri ospitano il Porto con il solo obiettivo dei tre punti: la formazione di Pioli, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, parte nettamente favorita a 2,00 rispetto al 3,60 dei lusitani con il pareggio offerto alla stessa quota.

Il Milan, complessivamente in vantaggio nelle sfide dirette con il Porto, deve però invertire una tendenza visto che negli ultimi 4 confronti in Champions ha raccolto due pareggi e altrettante sconfitte. La posta in palio sarà altissima e così gli episodi potrebbero fare la differenza: motivo per il quale l’Under e l’Over si giocano entrambi a 1,85. Così l’1-0 per Ibrahimovic e compagni è dato a 7,50, mentre lo stesso risultato esatto per i ragazzi di Sérgio Conceição pagherebbe 11 volte la posta. Proprio lo svedese vuole cancellare lo zero nella casella dei gol segnati al Porto: in tre sfide, infatti, Zlatan non ha mai trovato la via della rete contro i Dragoni portoghesi. Il gol di Ibrahimovic si gioca a 2,25 mentre un’altra punizione vincente, come domenica all’Olimpico, è offerta a 16. Gli ospiti sperano invece che Luis Díaz continui nel suo momento magico: il colombiano, match winner all’andata contro il Milan, ha già segnato 8 reti e servito 2 assist in stagione. La nona marcatura dell’anno si gioca a 4,50.

Completamente diversa è la situazione in casa Inter che, dopo aver steccato la prima giornata di Champions contro il Real Madrid, ha poi centrato quattro punti che l’hanno rilanciata prepotentemente nel girone. La trasferta in Moldavia contro lo Sheriff Tiraspol, ancora primo nel raggruppamento, può nascondere qualche insidia ma i ragazzi di Simone Inzaghi partono nettamente favoriti rispetto ai padroni di casa: secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, infatti, la vittoria non dovrebbe sfuggire ai campioni d’Italia vista la quota di 1,30 contro il 10 dello Sheriff mentre il pareggio è offerto a 5,50. I padroni di casa, sebbene non abbiano nulla da perdere, potrebbero disputare una partita più accorta per provare a colpire in contropiede, così il tiro da lontano potrebbe diventare un’arma importante per l’Inter. Un gol da fuori area si gioca a 2,50. Protagonista assoluto dei nerazzurri in questo primo scorcio di stagione, Edin Dzeko vuole lasciare il segno anche nella gara di ritorno contro i moldavi dopo aver sbloccato quella di due settimane fa a San Siro. Il bomber bosniaco ha il piede caldo e una sua doppietta non è da escludere essendo in quota a 5,50. I padroni di casa puntano invece forte su Sebastien Thill: il trequartista lussemburghese ha già segnato due reti in Champions in stagione ma spesso si mette al servizio della squadra come dimostrano i sette assist finora distribuiti ai compagni. Un altro passaggio vincente domani sera è offerto a 5,00.

