Champions League. Dortmund-Chelsea, sfida sul filo dell’equilibrio Aubameyang, grande ex della gara, primo marcatore a 7,25 su Sisal.it

Si accendono le luci della Champions League all’Induna Park di Dortmund dove, domani sera, Borussia e Chelsea. Due big del calcio continentale incrociano per la prima volta le loro strade con in palio un posto tra le migliori otto d’Europa. Gli esperti Sisal vedono favorito il Borussia Dortmund

a 2,50 rispetto al 2,90 del Chelsea con il pareggio offerto a 3,30. Partita che si gioca sul fil dell’equilibrio, Under e Over si equivalgono a 1,87, mentre appare più probabile che entrambe trovino la via della rete tanto che il Goal, a 1,67, si fa preferire al No Goal, a 2,10. Un Ribaltone, a 7,25, non è da escludere così come una rete da fuori area, si gioca a 3,50. Il VAR potrebbe ricoprire un ruolo importante tanto che il suo intervento è in quota a 3,50.

Tantissimi i protagonisti che scenderanno in campo ma, per uno di loro, non è una partita come le altre. Pierre-Emerick Aubameyang, attuale numero 9 del Chelsea, torna in quella che è stata per cinque anni la sua casa dove ha messo insieme 141 reti e 36 assist in 213 partite con la maglia giallonera del Dortmund. Domani l’attaccante del Gabon prova a dare un dispiacere ai suoi vecchi tifosi e farlo come primo marcatore si gioca a 7,25. I padroni di casa invece si affidano alla voglia di

Sébastien Haller di recuperare il tempo perduto: l’ex attaccante dell’Ajax che trova il primo gol dell’anno in Champions League è offerto a 3,25.

Sempre domani va in scena un’altra sfida inedita per gli ottavi di finale della competizione europea con il Bruges che si oppone al Benfica. I lusitani partono ampiamente favoriti, secondo gli esperti Sisal, a 1,85 rispetto al 4,25 dei padroni di casa con il pareggio dato a 3,75. L’intensità e la carica agonistica andrà tenuta a freno tanto che un’espulsione è in quota a 4,25 mentre si scende fino a 2,80 per un calcio di rigore. Il Bruges, senza Jutglà e l’ex Bologna Skov Olsen, conta sull’esperienza e la classe del capitano Hans Vanaken. Il numero 20 belga protagonista con un goal o un assist si gioca a 3,25. Gli ospiti, al contrario, hanno in Gonçalo Ramos la loro punta di diamante: la doppietta della stellina portoghese è offerta a 10,50.

PressGiochi