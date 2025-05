Champions League: dopo l’impresa con il Barcellona l’Inter può sognare

La semifinale di ritorno tra Inter e Barcellona è stata una partita indimenticabile, per i tifosi nerazzurri ma anche per tutti gli amanti del calcio. La vittoria per 4 -3 ai tempi supplementari ha permesso all’Inter di staccare il biglietto per la finale di Monaco di Baviera, la seconda in tre anni che fa entrare Simone Inzaghi nell’Olimpo nerazzurro: è infatti il secondo allenatore nella storia dell’Inter a raggiungere almeno due finali di Champions, finora l’unico a riuscirsi era stato Helenio Herrera quando ancora la competizione si chiamava Coppa dei Campioni.

Dopo aver superato l’ostacolo sulla carta più difficile, l’Inter vede più da vicino quella vittoria che manca dal Triplete del 2010 e che, nel 2023, ha solo sfiorato. In attesa di conoscere la seconda finalista, per gli esperti di Sisal le quotazioni interiste salgono vertiginosamente con il trionfo di Lautaro e compagni a 2,25, dietro solo al sempre favoritissimo Paris Saint Germain, a 2,00. L’Arsenal è invece fanalino di coda, con il successo proposto a 7,50.

PressGiochi