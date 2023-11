Champions League. Crocevia decisivo per Milan e Lazio

Torna la Champions League e Milan e Lazio sono chiamate al momento della verità per l’obiettivo qualificazione agli ottavi. I rossoneri, dopo essere tornati al successo in campionato con la Fiorentina, ospitano il Borussia Dortmund, capolista del Gruppo H, con un unico risultato a disposizione: la vittoria. Il successo con il Psg ha rimesso in corsa gli uomini di Pioli, ora i 3 punti con i tedeschi sono fondamentali per continuare a giocarsi le proprie chance di qualificazione. Gli esperti di Sisal danno fiducia al Milan, favorito a 2,00, si sale a 3,60 per il successo tedesco a San Siro, il pareggio è a 3,50. La sfida dell’andata è terminata a reti inviolate, ma stavolta la necessità di vincere per i rossoneri potrebbe regalare maggiore spettacolo, l’Over 2,50 a 1,80 prevale così sull’Under 2,50 a 1,90.

Le assenze però sono tante da ambo le parti, specie in attacco, inoltre le due formazioni hanno segnato solo 2 e 3 gol nel girone: ecco allora che il finale più probabile è l’1-1, a quota 7,00. Pioli ritrova Giroud, candidato numero 1 al gol, a 2,75. Il Milan può ancora centrare gli ottavi di finale, ma la strada resta in salita, l’opzione qualificazione è infatti 2,25, più facile per il Borussia, a 1,50.

Gara spartiacque anche per il cammino europeo della Lazio, all’Olimpico arriva il Celtic Galsgow, che i biancocelesti hanno già battuto nella sfida d’andata. La vittoria contro il Feyenoord, ha permesso ai biancocelesti di salire al 2° posto provvisorio nel girone con 7 punti, e di restare in scia diretta alla capolista Atletico Madrid (8 punti). Il successo con il Celtic, in caso di contemporaneo ko del Feyenoord contro l’Atletico, significherebbero qualificazione aritmetica. Dopo la brutta sconfitta con la Salernitana in campionato, in casa Lazio la tensione è alta ma i bookmaker sono ottimisti su un immediato ritorno al successo: i capitolini sono infatti avanti, a 1,52, il blitz scozzese è a 5,75, a 4,25 il segno X. Out Zaccagni, nel tridente chance per Pedro, già decisivo nel match di andata: un altro gol dello spagnolo è a 3,50 ma il primo indiziato al gol è Ciro Immobile, a 2,00. Sarri sorride per il ritorno di Luis Alberto, presenza imprescindibile della formazione capitolina: un suo gol o assist sono opzioni a 1,92. La Lazio vede gli ottavi, la qualificazione è infatti proposta a 1,50.

