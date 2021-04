Champions League: City favorito con il Dortmund di Haaland. Sfida in equilibrio tra Real e Liverpool su Sisal.it

Riparte stasera la caccia alla Champions League con i quarti di finale che vedranno le migliore otto formazioni d’Europa contendersi l’alloro europeo. Ad aprire le ostilità saranno il Manchester City di Guardiola e il Borussia Dortmund del fenomeno Haaland. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint gli inglesi sono nettamente favoriti, a 1,33, contro il 9,00 dei tedeschi mentre il pareggio è in quota a 5,50. Le due formazioni si sono incontrate in due sole occasioni, otto anni fa, e i gialloneri sono imbattuti grazie a una vittoria e un pareggio. Si preannuncia una gara ricca di gol ed emozioni tanto che l’Over, a 1,52, si fa preferire all’Under, dato a 2,40. Aguero, prima di dire addio al Manchester, sogna altre notti da protagonista: il Kun che apre le marcature si gioca a 5,00 mentre, sul versante opposto, tutti gli occhi saranno su Haaland. Il fenomeno norvegese, capocannoniere della Champions League con 10 reti, vuole l’undicesima perla: il gol del numero 9 del Dortmund è dato a 3,00.

Contemporaneamente alla sfida di Manchester, si giocherà l’andata tra Real Madrid e Liverpool. Le due squadre, 19 Champions League in due, non si incontrano dalla finale di tre stagioni fa quando a imporsi furono i Blancos. Partita equilibrata con gli ospiti leggermente in vantaggio, a 2,60, rispetto al 2,70 degli uomini di Zidane mentre il pareggio, mai uscito nei precedenti sei incroci, è dato a 3,50. Il risultato di 3-1 a favore del Real, punteggio della finale del 2018, pagherebbe 22 volte la posta mentre lo 0-1 per i Reds, identico al blitz di dodici anni fa, si gioca invece a 9,50. Karim Benzema, numero 9 madridista e già quattro reti al Liverpool, si confronterà con Momo Salah, numero 11 dei Reds: sarà una sfida alla pari visto che la quota gol per entrambi è a 2,50.

Domani scenderanno in campo i campioni d’Europa del Bayern Monaco che si ritroveranno davanti i francesi del PSG nel replay della finale dello scorso anno. Nonostante l’assenza di Lewandowski, i bavaresi, per i betting analyst di Sisal Matchpoint, partono con i favori del pronostico a 1,95, il successo parigino è dato a 3,60 mentre si sale leggermente per il pareggio, a 3,90. Bayern leggermente avanti anche nel passaggio turno con una quota di 1,75 contro il 2,10 di Mbappè e compagni. Attenzione poi ai tiratori visto che il gol da fuori area è dato a 2,50. Senza Lewandowski, il peso dell’attacco del Bayern sarà sulle spalle di Serge Gnabry: l’attaccante tedesco a segno nella ripresa si gioca a 3,80.

Il programma dei quarti di finale sarà chiuso dal match tra il Porto, che ha eliminato la Juventus, e il Chelsea di Tuchel. I Blues, in quota a 1,75, sono nettamente avanti rispetto ai Dragoes, a 5,00 con il pareggio a 3,60. Difficilmente portoghesi e inglesi si scopriranno e così l’Under, a 1,67, si fa preferire all’Over, a 2,10. Il Porto ha sconfitto solo due volte il Chelsea e sempre per 2-1: un risultato simile, domani pagherebbe 17 volte la posta mentre quello inglese si gioca quasi alla metà, a 8,75. Giroud, bomber di Tuchel, sfiderà l’idolo di casa Marega: il francese primo marcatore dell’incontro è in quota a 5,50 mentre il maliano che sblocca la gara è dato a 7,50.

