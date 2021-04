Champions League: City e Real vedono il passaggio del turno. Benzema a segno nella prima mezz’ora a 16 su Sisal.it

La vittoria di misura contro il Borussia Dortmund otto giorni fa non ha scalfito le certezze del Manchester City che punta a eguagliare, se non migliorare, il suo record in Champions League dopo le semifinali raggiunte nel 2016 con Pellegrini in panchina. I Citizens di Guardiola, che non vince il trofeo da dieci anni, partono così favoriti domani sera all’Induna Park: il successo di Aguero e compagni, per gli esperti di Sisal Matchpoint, si gioca a 1,67 contro il 4,50 dei padroni di casa mentre il pareggio è leggermente inferiore, a 4,25. Inglesi ancora più avanti nel passaggio turno rispetto ai gialloneri: la quota del Manchester in semifinale è 1,18 mentre per il Dortmund si sale a 5,00. L’unico precedente in Germania tra le due formazioni risale a otto anni fa e si imposero i padroni di casa per 1-0: un risultato simile domani sera, che proietterebbe il Borussia tra le migliori quattro d’Europa, pagherebbe 17 volte la posta. Si dimezza invece la quota in casa City per bissare il 2-1 dell’andata: un altro successo di misura per il Manchester è in quota a 8,50. I protagonisti più attesi sono naturalmente Haaland da una parte e Aguero dall’altra: l’undicesimo gol stagionale in Champions del norvegese è dato a 2,25 mentre si scende leggermente per quello dell’argentino, in quota a 2,00. Attenzione però a Marco Reus che ha segnato al Manchester già due reti: la terza marcatura del capitano del Dortmund si gioca a 4,50.

Il Real Madrid vola ad Anfield dove si troverà a fronteggiare il Liverpool dopo il 3-1 dell’andata in Spagna a favore dei Blancos. I Reds, per i betting analyst di Sisal Matchpoint, proveranno a sfruttare l’effetto di casa e sono favoriti a 2,00 rispetto al 3,40 spagnolo con il pareggio, mai uscito nei precedenti sette confronti, in quota a 4,00. I ragazzi di Zidane sono però in serie aperta contro gli inglesi visto che arrivano alla sfida di domani sera con una striscia di quattro successi consecutivi. Si ribalta invece la situazione per ciò che riguarda il passaggio turno visto che il Real semifinalista si gioca a 1,25 con il Liverpool dato a 4,00. Le due squadre prediligono il gioco d’attacco tanto che l’Over, a 1,57, è assai più probabile dell’Under, dato a 2,30. Attenzione poi ai tiratori visto che una rete da fuori area è in quota a 2,75. Se Vinicius ha rubato la scena a tutti nella gara d’andata, è chiaro che i “soliti noti” come Salah e Benzema puntano al riscatto. La rete del numero 11 del Liverpool, mai a segno contro gli spagnoli, nei primi 30 minuti di gioco è in quota a 12 mentre quella del francese, già quattro reti ai Reds e miglior marcatore della sfida, nello stesso arco di tempo pagherebbe 16 volte la posta.

