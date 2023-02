Champions League: City e Bayern sempre favoriti ma il Napoli ci crede, Spalletti e i suoi ragazzi Campioni d’Europa a 7,50

Le gare di andata degli ottavi di finale di Champions League, dove si sono registrate conferme ma anche sorprese, sono in archivio. Le big europee restano sempre le favorite per alzare la Coppa dalle Grandi Orecchie ma, dietro di loro, si fa largo il Napoli. Il Manchester City, secondo gli esperti Sisal, rimane il grandissimo favorito per il successo finale vista la quota di 3,25: i Citizens sono a caccia della loro prima Champions e quest’anno, con un Haaland in più al centro dell’attacco, hanno tutte le carte in regola per compiere l’impresa. Alle spalle dei campioni d’Inghilterra, si posiziona il Bayern Monaco il quale, dopo aver espugnato il Parco dei Principi contro il PSG, sogna di mettere in bacheca il settimo alloro continentale della sua storia. Thomas Muller e compagni che trionfano ad Istanbul il prossimo 10 giugno sono in quota a 4,50.

Ma, dopo la vittoria in Germania, contro l’Eintracht Francoforte, il Napoli si candida a un ruolo da protagonista. Gli azzurri sono una macchina che gira alla perfezione, in Italia e in Europa, e non vogliono porsi limiti. I ragazzi di Spalletti cercano di riportare in Italia la Champions League dopo 13 anni: allora l’Inter di Mourinho completò il Triplete battendo il Bayern Monaco nella finale di Madrid. Il Napoli Campione d’Europa si gioca a 7,50. Appaiato in quota ai partenopei c’è il Real Madrid di Carletto Ancelotti, detentore del titolo, che ha distrutto il Liverpool ad Anfield. Nonostante il successo nelle gare di andata contro Porto e Tottenham, sia Inter che Milan partono distanti per la conquista della Champions: i nerazzurri sono dati vincenti a 25 mentre i rossoneri che tornano sul tetto d’Europa dopo 16 stagioni pagherebbe 33 volte la posta.

PressGiochi