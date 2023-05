Champions League. City a un passo dalla finale ma il Real ha Karim: Benzema, in gol a 3,00 su Sisal.it, vuole lasciare ancora il segno

Nessuno lo dice apertamente a Manchester, sponda City, ma quasi tutti sono consapevoli che questo potrebbe essere l’anno buono.

La finale di Champions League, in programma il prossimo 10 giugno a Istanbul, è lì a un passo e per i Citizens sarebbe la seconda della storia, dopo quella persa due anni fa contro il Chelsea. Prima di approdare sul Bosforo però Guardiola e i suoi ragazzi dovranno superare l’ostacolo più grande, quel Real Madrid che di Champions in bacheca ne ha 14, più di chiunque altro, guidato da Carlo Ancelotti il quale, con 4 trionfi da allenatore, guarda tutti i colleghi dall’alto. Il pareggio dell’andata al Bernabeu, però, rende il Manchester City favoritissimo nella semifinale di ritorno in programma domani sera al City of Manchester Stadium: gli esperti Sisal vedono gli inglesi vincenti a 1,62 contro il 4,75 dei Blancos mentre si scende leggermente a 4,50 per il pareggio. Stessa quota per una sfida che arriva ai supplementari mentre si raddoppia, a 9,00, per scegliere la finalista ai rigori.

Allargando il discorso, Haaland e compagni sono avanti nel passaggio turno, 1,35, rispetto ai campioni d’Europa in carica, offerti a 3,25. Né City né Real sono squadre abituate a fare calcoli tanto che la Combo Goal + Over 2,5 si gioca a 1,80 ed è nelle corde del match. Così come lo sono sia un gol da fuori area, a 2,75 come De Bruyne all’andata, sia un gol di testa dato a 3,00. In questa girandola di reti ed emozioni attenzione poi a un eventuale Ribaltone che pagherebbe 6 volte la posta. Chiunque scenderà in campo, domani sera, sarà in grado di lasciare il segno. Gli occhi di tutti saranno ovviamente su Erling Haaland, capocannoniere della Champions con 12 reti, ma bloccato dalla difesa spagnola all’andata.

Il gigante norvegese ha trovato nove di questi gol davanti ai propri tifosi: ripetersi domani sera, magari come primo marcatore è dato a 3,60. Ma c’è un altro giocatore che ha un feeling particolare con il City of Manchester Stadium, Karim Benzema. Il capitano del Real non solo è il bomber All Time della sfida con sei centri ma ha sempre lasciato il segno nei precedenti viaggi contro i Citizens: The Dream che entra nuovamente nel tabellino dei marcatori, magari con un gol decisivo, si gioca a 3,00.

PressGiochi