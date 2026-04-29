Champions League – Atletico-Arsenal: Simeone prova a fermare Arteta. Gyökeres, in gol a 3,25, guida i Gunners al Wanda Metropolitano

Due filosofie contrapposte si sfidano nell’andata della seconda semifinale di Champions League. Il pragmatismo dell’Atletico Madrid, guidato dal Cholo Simeone, contro la genialità dell’Arsenal di Arteta. I Gunners, tra l’altro, sono l’unica squadra ancora imbattuta nella competizione: 10 vittorie e 2 pareggi. Gli esperti Sisal vedono i londinesi favoriti a 2,35, il successo Colchonero a 3,20 mentre il pareggio si gioca a 3,25. C’è grande voglia di rivalsa in casa Atletico: le due formazioni, infatti, si sono incrociate già nella Phase League dove l’Arsenal ha travolto Koke e compagni per 4-0.

Stavolta, però, al Wanda Metropolitano, si attende una partita ben diversa vista la posta in palio: l’Under, a 1,65, si fa preferire all’Over, offerto a 2,10. Normale quindi che un risultato esatto di 2-0 si giochi a 16 per gli spagnoli mentre pagherebbe 11 volte la posta quello a favore dei Gunners. L’intensità non mancherà di certo, l’ipotesi di veder sventolare almeno 5 cartellini è data a 2,30, e l’Atletico, a 1,60, appare “favorito” per commettere più falli rispetto all’Arsenal, in quota a 2,70. Se un rigore, a 2,85, è nelle corde del match, sia Simeone che Arteta, in caso di partita bloccata, potrebbero ricorrere a tutta la rosa a disposizione: un gol dalla panchina si gioca a 2,75.

I padroni di casa si affidano alla coppia dei sogni, Julián Álvarez e Antoine Griezmann: l’argentino punta a stappare la gara, primo marcatore a 7,50, mentre Le Petit Diable sogna una notte con gol o assist, ipotesi offerta a 3,00. Gli inglesi, alle prese con molte defezioni, rispondono con Viktor Gyökeres, 18 gol e 2 assist in stagione: un’altra rete del bomber svedese è in quota a 3,25. Declan Rice, assist a 4,50, è pronto a supportare il numero 14 dell’Arsenal visto che, con 11 passaggi vincenti stagionali, è il miglior assistman degli uomini di Arteta.

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