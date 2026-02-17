Champions League, andata playoff, trasferte insidiose per le italiane: Inter a Bodo, Juventus a Istanbul, Atalanta a Dortmund

La Champions League entra nella fase calda con l’inizio degli spareggi per accedere agli ottavi di finale. Archiviata la League Phase, che ha promosso direttamente le prime otto della classe, tocca ora alle squadre classificatesi dal 9° al 24° posto giocarsi il tutto per tutto nel doppio confronto. Tre le italiane impegnate in questa “terra di mezzo”: Juventus, Atalanta e Inter, tutte chiamate a confermare quanto di buono fatto vedere nel girone unico e a staccare il pass per raggiungere le big già qualificate. Si parte subito forte con due match stasera, mentre i nerazzurri scenderanno in campo domani.

Il programma si apre oggi alle 18:45 con la Juventus di scena a Istanbul contro il Galatasaray, per lasciarsi alle spalle il derby d’Italia e tutte le polemiche annesse. I bianconeri hanno chiuso la prima fase al 13° posto con 13 punti, mostrando una buona solidità e chiudendo in crescendo con due vittorie e un pareggio nelle ultime tre. Di fronte troveranno un ambiente infuocato e una squadra turca che, pur qualificandosi per il rotto della cuffia al 20° posto, ha dimostrato di saper essere letale in casa, è dotata di un buon attacco, pieno di vecchie conoscenze del campionato Italiano. La squadra di Spalletti parte comunque avanti nei pronostici, forte di una caratura tecnica superiore. Per questo match, i bookmakers vedono gli italiani favoriti con il segno 2 dato a 2.25, mentre l’1 è bancato a 3.20; la X è attesa a 3.45. Rispetto alle reti segnate, il Goal è dato a 1.66, il No Goal è atteso a 2.15; l’Over 2.5 è quotato a 1.77, l’Under 2.5 si attesta a 1.94.

Alle 21:00 tocca all’Atalanta sfidare il Borussia Dortmund. Le due squadre sono separate da soli due punti in classifica (13 per la Dea, 11 per i tedeschi). I bergamaschi arrivano all’appuntamento reduci da due sconfitte consecutive in Europa che sono costate la qualificazione diretta agli ottavi che sembrava raggiungibile, mentre il Dortmund (17°) ha avuto un cammino altalenante, chiudendo la fase a gironi – come la Dea – con due sconfitte consecutive. Palladino cerca il colpaccio in Germania per indirizzare la qualificazione. Betsson propone i tedeschi vittoriosi a 2.15, il pareggio a 3.55 e la vittoria dell’Atalanta a 3.35. Per quanto riguarda le reti, il Goal è dato a 1.61, il No Goal è atteso a 2.25; l’Over 2.5 è quotato a 1.70, l’Under 2.5 si attesta a 2.04.

Domani sera sarà il turno dell’Inter, che vola in Norvegia per affrontare il Bodo/Glimt. I nerazzurri, decimi in classifica con 15 punti, hanno mancato l’accesso diretto agli ottavi per un soffio, pagando a caro prezzo qualche passo falso dopo nonostante un buon inizio. L’avversario è il Bodo, 23° e penultimo tra i qualificati, che in casa, sul sintetico, con temperature rigide, diversi giovani interessanti e la forza delle idee sa mettere in difficoltà chiunque. Per la squadra di Chivu molto sarà decretato al ritorno, tra le mura amiche. Gli ospiti partono nettamente favoriti: il 2 è offerto a 1.70, la X a 4.20, mentre l’1 norvegese è dato a 4.50. Il Goal è dato a 1.56, il No Goal è atteso a 2.35; l’Over 2.5 è quotato a 1.51, l’Under 2.5 si attesta a 2.40.

PressGiochi