28 Gennaio 2026 - 21:16

Press Giochi

Champions League, 8° Turno: Inter e Atalanta per essere tra le prime 8, Juventus e Napoli a caccia di punti playoff

L’Inter sfida il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park con il 2 dato a 2.40; per Union Saint Gilloise-Atalanta i bookies vedono favoriti gli italiani a 2.15. Trasferta in discesa per la Juventus a Monaco con la vittoria degli italiani a 1.96, mentre il successo del Napoli contro il Chelsea è quotato a 3.30.

28 Gennaio 2026

L’ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2025/2026 mette le formazioni italiane di fronte a bivi fondamentali per il proseguimento del cammino europeo, tra la necessità di riscatto e l’obiettivo di blindare la qualificazione diretta.

L’Inter di Cristian Chivu si presenta al Signal Iduna Park con l’obiettivo di invertire il trend dopo alcune recenti battute d’arresto in campo internazionale. Fermi al 14º posto dopo un ottimo inizio di competizione, i nerazzurri dovranno fare i conti con le pesanti assenze di Calhanoglu e Dumfries, fattori che caricano di ulteriore responsabilità la coppia d’attacco formata da Thuram e Lautaro Martinez. La sfida contro i tedeschi richiede una prova di maturità tattica per arginare un avversario che punta a chiudere al meglio il girone di fronte al proprio pubblico. Per questa partita, i bookmakers di Betsson pronosticano gli italiani vittoriosi con il segno 2 dato a 2.40, mentre l’ 1 dei tedeschi è bancato a 2.95; la X è attesa a 3.40. Rispetto alle reti segnate, il Goal è dato a 1.56, il No Goal è atteso a 2.35; l’Over 2,5 è quotato a 1.64, l’Under 2,5 si attesta a 2.20.

La Juventus guidata da Spalletti affronta la trasferta nel Principato con l’urgenza di risalire una classifica che al momento la vede occupare la 15ª posizione. I bianconeri cercano il secondo successo esterno consecutivo, affidandosi alla verve e al talento di Kenan Yildiz per scardinare la difesa del Monaco. L’obiettivo principale resta quello di sfruttare la fase difensiva poco brillante degli avversari, reduci dalle sei reti subite nell’ultimo turno contro il Real Madrid, per garantirsi un piazzamento migliore nel tabellone. I bookmakers di Betsson danno gli italiani vincenti con il 2 a 1.96, l’1 è quotato 3.90. La X si gioca a 3.55. L’Over 2,5 è bancato a 1.58 e l’Under 2,5 a 2.30; il Goal si gioca in lavagna a 1.55 e il No Goal a 2.35.

Allo Stadio Diego Armando Maradona va in scena un delicato incrocio che vedrà i partenopei affrontare il Chelsea. Un match fondamentale per definire le posizioni finali del girone. Il Napoli deve gestire una complicata lista di infortunati che vede ai box elementi chiave come Anguissa e David Neres. Per superare l’ostacolo inglese, la squadra punterà sulla solidità di McTominay e sulla tradizione storica favorevole contro certi tipi di avversari, cercando di sbloccare un match che sulla carta si preannuncia particolarmente chiuso e tattico. I bookmakers di Betsson propongono gli inglesi vittoriosi con il 2 a 2.25, il pareggio tra le due compagini a 3.40 e la vittoria degli italiani a 3.30. Per quanto riguarda le reti segnate nell’incontro, il Goal è dato a 1.64, il No Goal è atteso a 2.20; l’Over 2,5 è quotato a 1.72, l’Under 2,5 si attesta a 2.05.

L’Atalanta di Palladino arriva all’appuntamento conclusivo del girone unico di qualificazione con la volontà di riscattarsi dopo la bruciante sconfitta rimediata, nel precedente turno, contro l’Athletic Bilbao. La forza della formazione bergamasca risiede in una ritrovata solidità difensiva, specialmente nelle partite fuori casa, e in un’efficienza offensiva che è stata il marchio di fabbrica di questa stagione. Contro la Royale Union Saint-Gilloise, i nerazzurri hanno l’opportunità di sfruttare le assenze pesanti nella difesa avversaria per imporre il proprio gioco e chiudere al meglio questa prima fase della Champions League. Betsson offre l’1 dei belgi a 3.35, la X a 3.55, mentre il 2 è dato a 2.15. Il Goal è dato a 1.56, il No Goal è atteso a 2.30; l’Over 2,5 è quotato a 1.61, l’Under 2,5 si attesta a 2.25.

 

PressGiochi

