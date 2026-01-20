Champions League, 7° Turno: Inter e Napoli aprono le danze, poi tocca ad Atalanta e Juve

Il settimo turno della Champions League si apre allo Stadio San Siro di Milano, martedì 20 gennaio alle ore 21:00, con la sfida di cartello tra Inter e Arsenal. I nerazzurri, guidati da Cristian Chivu e attualmente sesti in classifica, cercano riscatto dopo le recenti battute d’arresto europee affidandosi alla coppia Thuram-Martinez, nonostante le pesanti assenze di Calhanoglu e Dumfries. L’Arsenal di Arteta arriva in Italia da capolista a punteggio pieno (18 punti), trascinato dalla forma realizzativa di Gabriel Martinelli e dalla solidità di un gruppo che punta a blindare l’accesso diretto agli ottavi di finale. Per questa partita, i bookmakers di Betsson pronosticano gli italiani vittoriosi con il segno 1 dato a 2.70, mentre il 2 degli inglesi è bancato a 2.75; la X è attesa a 3.10. Rispetto alle reti segnate, il Goal è dato a 1.87, il No Goal è atteso a 1.86; l’Over 2,5 è quotato a 2.15, l’Under 2,5 si attesta a 1.65.

Contemporaneamente, presso il Parken Stadium di Copenaghen, si disputa il delicato incrocio tra Copenaghen e Napoli, fondamentale per la zona playoff data la posizione ravvicinata delle due compagini (24ª e 23ª). Il club danese punta sulla spinta del pubblico di casa e sulle doti di Elyounoussi, mentre il Napoli deve far fronte a una lista infortunati che include pedine come Anguissa e David Neres. Gli azzurri cercheranno di confermare il trend storico positivo contro formazioni danesi, puntando sulla vena realizzativa di McTominay in un match che si preannuncia tatticamente bloccato. I bookmakers di Betsson danno gli italiani vincenti con il 2 a 2.00, l’1 è quotato 4.05. La X si gioca a 3.30. L’Over 2,5 è bancato a 2.15 e l’Under 2,5 a 1.66; il Goal si gioca in lavagna a 1.95 e il No Goal a 1.80.

Mercoledì 21 gennaio alle ore 21:00, la New Balance Arena di Bergamo ospita il confronto tra un’Atalanta in piena zona qualificazione diretta (5ª posizione) e l’Athletic Bilbao, situato nelle retrovie della classifica. La formazione di Palladino vanta una solidità consolidata con 13 punti conquistati e un’elevata efficienza offensiva tra le mura amiche, elementi necessari per contrastare l’agonismo dei baschi. Il Bilbao arriva in Italia con necessità di punti per non uscire definitivamente dalla corsa playoff, ma dovrà fare i conti con assenze pesanti in difesa, tra cui quella di Aymeric Laporte. I bookmakers di Betsson propongono gli italiani vittoriosi con l’1 a 1.95, il pareggio tra le due compagini a 3.40 e la vittoria degli spagnoli a 4.15. Per quanto riguarda le reti segnate nell’incontro, il Goal è dato a 1.83, il No Goal è atteso a 1.91; l’Over 2,5 è quotato a 1.96, l’Under 2,5 si attesta a 1.79.

Il programma delle italiane si chiude allo Juventus Stadium di Torino, dove mercoledì sera la Juventus riceve il Benfica in un match dal sapore di rivincita storica. I bianconeri di Spalletti occupano la 17ª posizione e necessitano di un successo per scalare la classifica, puntando soprattutto sulla freschezza e il talento di Kenan Yildiz contro un avversario storicamente ostico. Il Benfica, attualmente 25°, arriva a Torino con l’obiettivo di invertire una fase difensiva poco brillante (10 gol subiti finora) e di sfruttare la propria esperienza in campo europeo. Betsson offre l’1 degli italiani a 1.84, la X a 3.50, mentre il 2 è dato a 4.55. Il Goal è dato a 1.84, il No Goal è atteso a 1.89; l’Over 2,5 è quotato a 1.92, l’Under 2,5 si attesta a 1.82.

