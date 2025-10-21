Champions, italiane alla prova della terza giornata: analisi e quote di PSV-Napoli, Union-Inter, Atalanta-Slavia e Real-Juve

Risuonano ancora le note dell’inno della Champions League: si entra nel vivo della competizione con la terza giornata. Questo turno rappresenta spesso uno snodo cruciale per definire le gerarchie e si preannuncia ricco di pathos per le squadre italiane. Per loro, sono in arrivo banchi di prova significativi, sfide internazionali decisive per confermare il proprio status nel gotha europeo e dare una direzione precisa al loro cammino continentale.

Al Philips Stadion di Eindhoven, per il Napoli si prospetta una trasferta molto complicata. Il PSV Eindhoven è in un ottimo stato di forma, attualmente secondo nel campionato olandese e storicamente ostico per gli azzurri. La squadra di Conte, terza in Serie A, dovrà fare i conti con assenze pesanti a centrocampo e in difesa, in particolare quelle di Lobotka e Rrahmani. Ci si aspetta una gara offensiva da entrambe le parti, ma il fattore campo e le assenze del Napoli potrebbero favorire gli olandesi. Per questa partita, i bookmakers di Betsson propongono gli italiani vittoriosi con il segno 2 dato a 2.24, rispetto all’1, bancato a 3.00; la X è attesa a 3.55. Rispetto alle reti segnate, il Goal è dato a 1.52, il No Goal è atteso a 2.35; l’Over 2,5 è quotato a 1.60, l’Under 2,5 si attesta a 2.20.

Impegno in Belgio per l’Inter di Cristian Chivu che affronta l’Union Saint-Gilloise in una trasferta che, sulla carta, la vede nettamente favorita. Tuttavia, si tratta della classica partita trappola: i belgi sono la sorpresa del loro campionato, che attualmente guidano, e giocano un calcio aggressivo. I nerazzurri, secondi in Serie A, non possono permettersi passi falsi e dovranno imporre la loro superiore esperienza internazionale. Non esistono precedenti ufficiali tra i due club, rendendo la sfida inedita e potenzialmente imprevedibile. I bookies propongono la squadra di casa con segno 1 bancato a 4.60, mentre il segno 2 per l’Inter è dato a 1.72. La X è attesa a 3.80. L’Over 2,5 viene dato a 1.73, l’Under 2,5 si attesta a 1.98; il Goal è bancato a 1.74 e il No Goal è quotato a 1.98.

Domani l’Atalanta cercherà una vittoria cruciale in casa contro il solido Slavia Praga. I bergamaschi arrivano al match dopo il pareggio casalingo contro la Lazio nell’ultimo turno di campionato, mentre i cechi sono secondi nel loro campionato ma hanno già mostrato difficoltà in trasferta in Europa. Per la Dea è fondamentale sfruttare il fattore campo per indirizzare la qualificazione. La partita si preannuncia fisica, ma l’Atalanta dovrà superare le pesanti assenze nel reparto difensivo, su tutte quelle di Scalvini e Kolašinac. Per questa partita, i bookmakers di Betsson propongono l’Atalanta vittoriosa con il segno 1 dato a 1.47, cifra nettamente inferiore rispetto al 2, bancato a 5.90; la X è attesa a 4.80. Rispetto alle reti segnate, il Goal è dato a 1.67, il No Goal è atteso a 2.08; l’Over 2,5 è quotato a 1.51, l’Under 2,5 si attesta a 2.40.

Infine, big match di giornata, domani al Bernabéu tra Real Madrid e Juventus che arriva nel momento peggiore per i bianconeri. La Juventus è in piena crisi di risultati, settima in campionato e reduce da cinque pareggi ed una sconfitta tra campionato e Coppa. Al contrario, il Real Madrid guida la Liga ed è in una forma smagliante. Per la Juve, fare punti a Madrid somiglierebbe a un’impresa. I bookies di Betsson offrono l’1 degli spagnoli a 1.44, la X a 4.70, mentre il 2 dei juventini è dato a 6.40. Rispetto alle reti segnate, il Goal è dato a 1.76, il No Goal è atteso a 1.96; l’Over 2,5 è quotato a 1.57, l’Under 2,5 si attesta a 2.26.

PressGiochi