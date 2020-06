CGSS incontra le altre sigle di categoria per organizzare una manifestazione di piazza

La Confederazione dei Gestori delle Scommesse incontrerà oggi tutti i responsabili delle associazioni di categoria e dei gruppo Facebook per coordinare ed organizzare la manifestazione di piazza contro la chiusura prolungata delle attività da gioco.

CGSS chiede: “Il rispetto per la nostra categoria da parte del Governo; per i dipendenti e per le loro famiglie; eliminazione del codice etico bancario per la nostra categoria; eliminazione della tassa salva sport dello 0,50% sul giocato; eliminazione del divieto di sponsorizzazione e pubblicità del decreto dignità e la riapertura delle nostre attività”.

PressGiochi