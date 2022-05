CGS Latam: Punto d’incontro per l’ecosistema Gaming nella regione

CGS Latam uno degli eventi più attesi della regione, è nella fase finale dell’organizzazione che si terrà il 24 e 25 maggio prossimi, confermando così già il “Sould Out”.

Il punto d’incontro scelto è il Centro Congressi “Casa Piedra” nel prestigioso quartiere di Vitacura, a soli 13 km dal centro di Santiago. L’organizzazione CGS guidata da Elizabeth Leiva – CEO dell’organizzazione afferma: “ritorno nel mondo faccia a faccia con la prima fiera di gioco in Cile, celebrando 12 anni di traiettoria e 20 anni di esperienza nel campo fieristico. # CGSLatam si terrà in modo ibrido a Santiago del Cile, in 2.000 m2 e sarà presente al mercato regionale con una forte influenza dei marchi europei dell’industria online e delle nuove tecnologie”.

Parallelamente e come di consueto, CGS propone al mattino conferenze, con temi importanti per lo sviluppo e linee di business specializzate per l’industria, con la presenza di un selezionato gruppo di relatori internazionali, con grande esperienza e competenza nel settore.

Condividiamo di seguito i temi all’ordine del giorno:

24 maggio

09:00 – 09:50 Prospettive del settore delle scommesse sportive.

9:55 – 10:20 Programma di affiliazione, la differenza tra successo e fallimento di una piattaforma di gioco.

Pausa caffè 10:25 – 10:55

11:00 – 12:05 Panel degli ex regolatori. Analisi dei mercati potenziali in America Latina – Perù, Uruguay, Paraguay.

12:10 – 13:05 Il ruolo della Fintech nel futuro del gioco – Modalità di pagamento.

Brunch dalle 13:15 alle 14:20

Spazio di networking per i delegati

Expo dalle 14:30 alle 19:00

Sessioni di formazione – Pomeriggio

15:40 – 16:00 LiveBingo Opportunità per crescere e vincere

16:05 – 16:50 Sviluppo giochi omnicanale e retail.

25 maggio

09:00 – 9:55 Analisi fiscale e legislativa dell’industria online in Cile.

10:00 – 10:55 Gioco online, caratteristiche di una piattaforma di successo e preferenze del giocatore latinoamericano.

Pausa caffè 11:00 – 11:30

11:35 – 12:15 ESport, il potenziale di un settore e la prossima scala.

12:20 – 13:05 Gioco online – Come entrare nel verticale più innovativo del settore.

Expo dalle 13:00 alle 18:30

Sessioni di formazione Pomeriggio

15:30 – 16:00 Argomento caldo: Blockchain, NFT, criptovalute: cosa sono e come stanno cambiando l’industria dei giochi?

16:05 – 16:35 Argomento importante: l’importanza di incorporare i processi di identità digitale nel mondo dei giochi.

Cheese & Wine – Invito VIP sponsorizzato da JUMIO – 16:45 – 17:30.

L’organizzazione ringrazia in modo speciale i suoi sponsor Diamond: Latamwin; Platino: Pragmatic Play, Payku, Instabet, Jumio, Smartsoft Gaming, Sportingtech, Intervision Gaming, Evolution, Zuum, EvenBet, BMM e Gold: Ezugi, Netent, Playtech, Estelarbet, Sportradar, ColoColo, Retabet, Jazz Gaming, GLI, Pariplay, Varela Vidal Abogados, VyO, Universal Soft, Gaming Consultores, Pay4Fun, Cockpit, Pagsmile, Softswiss Gaming, WBA, Instafiliados, Seccion Gamer, Sprint, BetConnections, Siempre Games, Coliseo Sport, Pagsmile, U. de Chile, LatSoft, Vivo Gaming, tra gli altri di grande importanza.

