Cesa (CE): controllo a sala slot, sequestrate undici macchinette e multa da 121mila euro

Nel pomeriggio di ieri, a Cesa, in provincia di Caserta, i Carabinieri della locale Stazione, affiancati dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato di Caserta, hanno effettuato un controllo mirato presso una sala slot del territorio.

L’intervento ha permesso di scoprire numerosi apparecchi da gioco non conformi alla normativa vigente. All’interno dell’esercizio, i militari hanno rinvenuto undici slot machine prive dei necessari titoli autorizzativi e non collegate alla rete telematica statale, requisito fondamentale per garantire trasparenza, controllo e tutela dei giocatori.

La scoperta ha fatto immediatamente scattare le procedure previste dalla legge: al termine degli accertamenti, il titolare dell’attività è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà. Sul piano amministrativo, invece, sono state contestate sanzioni per un importo complessivo di 121.000 euro. Le autorità competenti, sia giudiziarie sia amministrative, sono state prontamente informate dai Carabinieri che hanno condotto l’operazione.

