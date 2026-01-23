Newsletter

23 Gennaio 2026 - 11:05

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Cesa (CE): controllo a sala slot, sequestrate undici macchinette e multa da 121mila euro

Nel pomeriggio di ieri, a Cesa, in provincia di Caserta, i Carabinieri della locale Stazione, affiancati dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato di Caserta, hanno effettuato

23 Gennaio 2026

Share the post "Cesa (CE): controllo a sala slot, sequestrate undici macchinette e multa da 121mila euro"

Stampa pagina

Nel pomeriggio di ieri, a Cesa, in provincia di Caserta, i Carabinieri della locale Stazione, affiancati dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato di Caserta, hanno effettuato un controllo mirato presso una sala slot del territorio.

L’intervento ha permesso di scoprire numerosi apparecchi da gioco non conformi alla normativa vigente. All’interno dell’esercizio, i militari hanno rinvenuto undici slot machine prive dei necessari titoli autorizzativi e non collegate alla rete telematica statale, requisito fondamentale per garantire trasparenza, controllo e tutela dei giocatori.

La scoperta ha fatto immediatamente scattare le procedure previste dalla legge: al termine degli accertamenti, il titolare dell’attività è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà. Sul piano amministrativo, invece, sono state contestate sanzioni per un importo complessivo di 121.000 euro. Le autorità competenti, sia giudiziarie sia amministrative, sono state prontamente informate dai Carabinieri che hanno condotto l’operazione.

 

PressGiochi

Leggi anche

Cesa (CE): controllo a sala slot, sequestrate undici macchinette e multa da 121mila euro

Finlandia, approvata nuova riforma sul gioco: nuovo ente regolatore e nuove misure per tutelare i giocatori

10&Lotto: in Lombardia vincite per 138mila euro

Lotto: in provincia di Bologna realizzata una vincita per oltre 47mila euro

Danimarca, a novembre 2025 il gioco online ha generato 767 mln di DKK

Crescere oltre il retail. Mattia Nicelli (Aircash) e Riccardo Sozzi (Romagna Giochi): online, pagamenti e omnicanalità al centro delle strategie degli operatori – Videointervista

Black list ADM, oscurati 172 siti di gioco illegale e un sito ripristinato

Paesi Bassi, Ksa impone a Hillside un’indicazione vincolante per rafforzare l’obbligo di tutela dei giocatori

UIF, piano strategico 2026 – 2028: gioco d’azzardo tra le minacce abbastanza significative

Legge di Bilancio 2026, ripubblicata in Gazzetta Ufficiale con note aggiuntive

Europa League, 7ª giornata: il Bologna cerca il riscatto col Celtic, Roma-Stoccarda per il salto negli ottavi

Cagliari, sala giochi chiusa illegittimamente: Comune dovrà risarcire oltre 50mila euro

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy