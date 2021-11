Cerutti (Lega Piemonte): “Nelle prossime settimane uscirà dalla Giunta ddl con correttivi alla legge sul gioco”

Focus su uso della tessera sanitaria per le slot machine e competenze regionali in materia di gioco.

La nuova legge sul gioco voluta dalla maggioranza della Regione Piemonte pone una distinzione tra semplici bar e bar/tabacchi: i primi non potranno riattivare le slot machine che avevano installato prima della legge del maggio 2016 che aveva introdotto un distanziometro retroattivo per le attività che ospitavano giochi.

A chiarire la questione interviene il consigliere della Lega Piemonte Andrea Cerutti che a 15 Minuti con PressGiochi afferma: “La sintesi emersa dalle esigenze delle varie forze politiche in fase di approvazione della legge lo scorso luglio è stata quella che i bar non possono reinstallare le macchine Awp dismesse in seguito alla legge n. 9 del 2016 ma potranno presentare istanza di nuova apertura di esercizio rispettando i nuovi canoni legati al distanziometro dai luoghi sensibili come previsti dalla nuova legge.

Nel frattempo, il Governo ha richiesto alla Regione alcune piccole correzioni alla norma. Verrà presentato nelle prossime settimane un ddl da parte della Giunta regionale con queste modifiche e poi il Consiglio regionale andrà a ratificarlo con il passaggio in Aula.

Quindi tutti coloro che hanno licenza di monopoli, il tipico bar tabacchi, può reinstallare le macchine, ma la Regione sta già producendo delle FAQ per dare delle risposte ai comuni che stanno chiedendo info”.

Ricordiamo che nelle scorse settimane la Regione è stata chiamata a rimetter mano ad alcuni aspetti della legge approvata a luglio e sulla quale il Ministero dell’interno aveva evidenziato ‘invasioni della sfera di competenza statale in materia di ‘ordine pubblico e sicurezza’.

Come si procederà invece con l’obbligo di uso della tessera sanitaria per le AWP a partire dal 1° gennaio visto che le macchine non sono omologate?

“Visto che le macchine non sono omologate, nel nuovo disegno di legge che uscirà dalla Giunta si interverrà anche su questo punto cercando di non vincolare immediatamente l’entrata in vigore della norma ma attendendo la legge di riordino del settore che farà chiarezza su tutto il territorio nazionale.

Questa legge è stata frutto di una grande trattativa all’interno del centrodestra con anime differenti che hanno portato comunque ad inserire una distinzione tra bar e tabacchi. L’intenzione della Lega era ovviamente eliminare la retroattività dei distanziometri anche per i bar ma questo non è stato possibile”.

PressGiochi