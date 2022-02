Cerignola, sequestrate dieci postazioni di gioco di un centro scommesse illegale

Continua l’operazione anticrimine ad “Alto Impatto” in corso in provincia di Foggia che coinvolge circa 100 appartenenti alla Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. L’operazione ha preso il

Continua l’operazione anticrimine ad “Alto Impatto” in corso in provincia di Foggia che coinvolge circa 100 appartenenti alla Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. L’operazione ha preso il via dopo la visita dello scorso 17 gennaio del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese a Foggia. In tutta la provincia sono state arrestate 14 persone ed operati numerosi sequestri grazie all’impiego di unità cinofile antidroga ed antiesplosivo, al supporto di equipaggi elitrasportati in grado di operare controlli su strada e nelle aeree rurali e agli specialisti in indagini scientifiche.

A Cerignola gli agenti del Commissariato hanno arrestato un pregiudicato ventenne del luogo che è stato trovato in possesso di numerose dosi di cocaina, marijuana e hascisc. Sempre a Cerignola la Guardia di Finanza ha scoperto presso una sedicente attività di “organizzazioni con fini culturali e ricreativi”, un’attività di scommesse clandestine gestita per conto di un bookmaker estero sequestrando dieci postazioni di gioco illegali e denunciando il titolare del circolo ricreativo alla Procura della Repubblica.

PressGiochi