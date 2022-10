Cercasi a Napoli vincitore di una casa + 200.000€ subito

Mancano solo 6 giorni per riscuotere la vincita da 500.000€ di VinciCasa, il gioco della famiglia Win for Life di Sisal, l’unico nel mercato delle lotterie, che mette in palio

Mancano solo 6 giorni per riscuotere la vincita da 500.000€ di VinciCasa, il gioco della famiglia Win for Life di Sisal, l’unico nel mercato delle lotterie, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile, dando ai consumatori la possibilità di vincere la casa che potranno scegliere liberamente sul territorio italiano.

Secondo le rilevazioni dell’Ufficio Premi di Sisal, non si è ancora palesato il vincitore di Napoli per la riscossione della vincita realizzata giovedì 11 agosto presso il Punto di Vendita Sisal Avolio Antonio situato in via Domenico Morelli, 47 a Napoli (NA).

Eppure chi gioca a VinciCasa – dalla nascita del gioco sono ben 184 le case assegnate – insegue il sogno di avere una casa tutta sua e sa bene che il primo premio viene ripartito come segue:

200.000€ corrisposti subito, in denaro , che il vincitore potrà utilizzare come preferisce senza alcun vincolo;

, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce senza alcun vincolo; la restante parte, pari a 300.000€, dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano. Avrà ben 2 anni di tempo per trovare quello che desidera.

E chissà il fortunato giocatore dove voleva acquistare la sua casa e per quali necessità? Chissà se per sposarsi, se per trovare un rifugio per i suoi hobby o per avvicinarsi al suo luogo di lavoro. Non sappiamo se è un uomo o donna, ma conosciamo i numeri che lo hanno decretato vincitore. La combinazione vincente è stata 13, 18, 21, 36, 38.

Saranno stati numeri scelti casualmente oppure rappresentano anniversari importanti della sua vita?

Sisal segnala che il fortunato possessore della ricevuta di gioco vincente ha ancora soli 6 giorni per riscuotere il premio.

I termini per la riscossione della vincita scadranno il prossimo lunedì 10 ottobre 2022.

PressGiochi