CE su relazione Italia Semestre europeo: “Il bilancio 2020 aumenta ulteriormente le tasse sul gioco”

Il bilancio 2020 aumenta le tasse sul gioco d’azzardo e introduce una tassa sui servizi digitali. Dopo l’aumento attuato nel 2019, il bilancio 2020 semplifica e aumenta ulteriormente le tasse sul gioco d’azzardo, anche con una ritenuta alla fonte più elevata sui premi. Sono stati inoltre rafforzati i meccanismi di controllo per prevenire il gioco d’azzardo illegale e la frode fiscale. Sebbene le imposte sul gioco d’azzardo rappresentino disincentivi positivi, è importante anche porre in essere meccanismi supplementari per evitare la dipendenza e il gioco d’azzardo compulsivo. Il bilancio 2020 introduce inoltre una nuova tassa sulle bevande a elevato tenore di zuccheri aggiunti.

Come riporta la Commissione europea nella relazione sull’Italia relativa al ‘Semestre europeo 2020: valutazione dei progressi in materia di riforme strutturali, prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici e risultati degli esami approfonditi a norma del regolamento’ : “Il bilancio 2020 prosegue la lotta contro l’evasione fiscale, anche incoraggiando i pagamenti elettronici. Il bilancio 2020 prevede varie misure per la lotta alle omesse dichiarazioni, anche incoraggiando la tracciabilità dei pagamenti, il che è particolarmente importante alla luce dell’elevata percentuale di operazioni in contanti in Italia. È stato creato un fondo (0,2 % del PIL a partire dal 2021) per ricompensare i consumatori che effettuano pagamenti elettronici. Tuttavia, per un uso efficiente delle risorse è necessario che gli incentivi siano mirati ai settori più esposti all’evasione fiscale. Altre misure volte a incoraggiare i pagamenti elettronici includono limiti più bassi per i pagamenti in contanti (22), una lotteria speciale per i consumatori che pagano elettronicamente e la possibilità di detrarre le spese dalle imposte sul reddito delle persone fisiche solo se sono state pagate con mezzi tracciabili. Il bilancio 2020 introduce inoltre dei disincentivi per la compensazione indebita dei crediti d’imposta, sposta l’IVA e le passività previdenziali (“inversione contabile”) dal subappaltatore all’appaltatore principale e prevede diverse misure contro le frodi relative alle accise e all’IVA nel settore dei carburanti. Inoltre, è stato incrementato il personale dell’Agenzia delle entrate per poter intensificare le verifiche fiscali”.

