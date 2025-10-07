Newsletter

07 Ottobre 2025 - 21:00

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Cavaria con Premezzo (VA): chiusa una sala giochi per 20 giorni per gravi turbative dell’ordine pubblico

Nella mattinata odierna la Polizia di Stato di Varese ha notificato al titolare di un bar/sala giochi di Cavaria con Premezzo il provvedimento con il quale il Questore ha ordinato

07 Ottobre 2025

Share the post "Cavaria con Premezzo (VA): chiusa una sala giochi per 20 giorni per gravi turbative dell’ordine pubblico"

Stampa pagina

Nella mattinata odierna la Polizia di Stato di Varese ha notificato al titolare di un bar/sala giochi di Cavaria con Premezzo il provvedimento con il quale il Questore ha ordinato la chiusura dell’esercizio pubblico per 20 giorni a causa di gravi episodi che hanno determinato gravi turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica.

L’attività istruttoria, effettuata dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura, ha avuto origine da una comunicazione della Stazione Carabinieri di Cassano Magnago, dalla quale è risultato che pochi giorni fa, all’interno del locale, a seguito di un diverbio, un soggetto aveva esploso due colpi di arma da fuoco nei confronti di un altro avventore, colpendolo alle gambe, determinando una copiosa fuoriuscita di sangue. La vittima era stata soccorsa da personale 118 e trasportata in codice rosso presso il pronto soccorso.

Oltre al citato episodio, i servizi di controllo effettuati dai Carabinieri hanno permesso di appurare che il locale risulta, spesso, ritrovo di soggetti pregiudicati e dediti all’abuso di bevande alcoliche, nonché teatro di episodi di violenza, con conseguente turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Nel settembre del 2019 lo stesso esercizio pubblico aveva subito la sospensione della licenza per 10 giorni a causa di turbativa dell’Ordine Pubblico.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Serie A. Baroni, Gilardino e Pioli, futuro in panchina a rischio

Cavaria con Premezzo (VA): chiusa una sala giochi per 20 giorni per gravi turbative dell’ordine pubblico

Recap di ‘Huddle Up’: alla scoperta del playbook da $50 miliardi di FanDuel

Malta, MGA introduce uno strumento di autovalutazione per aiutare le persone a monitorare le proprie abitudini di gioco

Preganziol (TV): sospesa licenza di una sala giochi per 5 giorni

FIFA, sotto esame in Svizzera i token “Right-to-Buy” per i Mondiali 2026: la Gespa valuta possibili profili di gioco d’azzardo

Calcio: Assoutenti denuncia violazione palese del Decreto Dignità durante la partita Juventus–Milan e chiede l’intervento immediato dell’Agcom

UK, Gambling Commission: nuove regole per i limiti di deposito nel gioco online a tutela dei consumatori

10&Lotto: a Roma vincite per oltre 157mila euro

Lotto: in Veneto vincite complessive per 120mila euro

I players del gaming mondiale presentano le loro innovazioni al G2E Las Vegas 2025

Sentenza CdS Bingo. Giacobbe: “Ora ADM deve rideterminare i canoni sulla base del fatturato ma anche delle perdite subite dagli operatori”

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy