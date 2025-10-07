Cavaria con Premezzo (VA): chiusa una sala giochi per 20 giorni per gravi turbative dell’ordine pubblico

Nella mattinata odierna la Polizia di Stato di Varese ha notificato al titolare di un bar/sala giochi di Cavaria con Premezzo il provvedimento con il quale il Questore ha ordinato

Nella mattinata odierna la Polizia di Stato di Varese ha notificato al titolare di un bar/sala giochi di Cavaria con Premezzo il provvedimento con il quale il Questore ha ordinato la chiusura dell’esercizio pubblico per 20 giorni a causa di gravi episodi che hanno determinato gravi turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica.

L’attività istruttoria, effettuata dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura, ha avuto origine da una comunicazione della Stazione Carabinieri di Cassano Magnago, dalla quale è risultato che pochi giorni fa, all’interno del locale, a seguito di un diverbio, un soggetto aveva esploso due colpi di arma da fuoco nei confronti di un altro avventore, colpendolo alle gambe, determinando una copiosa fuoriuscita di sangue. La vittima era stata soccorsa da personale 118 e trasportata in codice rosso presso il pronto soccorso.

Oltre al citato episodio, i servizi di controllo effettuati dai Carabinieri hanno permesso di appurare che il locale risulta, spesso, ritrovo di soggetti pregiudicati e dediti all’abuso di bevande alcoliche, nonché teatro di episodi di violenza, con conseguente turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Nel settembre del 2019 lo stesso esercizio pubblico aveva subito la sospensione della licenza per 10 giorni a causa di turbativa dell’Ordine Pubblico.

