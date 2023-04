Cava de’ Tirreni: 314 persone sono in cura per gioco patologico

Sono 314 gli iscritti al SerD, il Servizio per le dipendenze di Cava de’ Tirreni, che stanno tentando di liberarsi dalla malattia del gioco. La struttura, che segue gli ammalati

Sono 314 gli iscritti al SerD, il Servizio per le dipendenze di Cava de’ Tirreni, che stanno tentando di liberarsi dalla malattia del gioco. La struttura, che segue gli ammalati cronici anche della Costiera amalfitana e della Valle dell’Irno, si trova nella frazione di Pregiato. Il numero degli attuali frequentatori del SerD cavese non è certamente da sottovalutare, anche perché, come fanno sapere dal centro, ogni anno aumentano sempre di più: circa 15 nuovi iscritti che tentano di venire fuori da questa dipendenza ingrossano la fila già esistente.

