Catanzaro: proseguono i controlli della Polizia Amministrativa e di Sicurezza per il contrasto alle scommesse e ai giochi illegali

Proseguono i servizi di controllo predisposti dal Questore di Catanzaro finalizzati al contrasto del fenomeno del gioco illegale. Nella serata di ieri 15 maggio, all’interno di un pubblico esercizio ubicato in questo centro, personale della Squadra di Polizia Amministrativa della Divisione P.A.S., in collaborazione con operatori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Sezione Operativa di Catanzaro, ha rinvenuto quattro congegni elettronici intrattenimento “c.d. slot machine” risultate manomesse al fine di esercitare il gioco d’azzardo e non allacciate alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

A conclusione dell’attività svolta, il gestore dell’esercizio è stato deferito all’A.G. per i reati di gioco d’azzardo e frode informatica.

I congegni in questione venivano sottoposti a sequestro penale e messi a disposizione dell’A.G. competente.

Il procedimento penale è in fase di indagini preliminari.

Nel contesto operativo sopra descritto al suddetto trasgressore, venivano contestate, altresì, diverse violazioni amministrative.

