Catania: sequestrati sei terminali da gioco irregolari in un circolo privato, sanzioni per 303 mila euro

La Polizia di Stato ha effettuato una nuova operazione di controllo contro il gioco illegale a Catania. Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura hanno eseguito un’ispezione

La Polizia di Stato ha effettuato una nuova operazione di controllo contro il gioco illegale a Catania. Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura hanno eseguito un’ispezione in un circolo privato del quartiere San Cristoforo, dove hanno riscontrato diverse violazioni della normativa di settore.

Nel corso delle verifiche sono stati individuati sei terminali da gioco in funzione e a disposizione degli avventori. Gli apparecchi sono risultati non conformi alla normativa vigente e per tale ragione sono stati posti sotto sequestro amministrativo.

Al termine degli accertamenti, al gestore del circolo sono state contestate violazioni amministrative per un importo complessivo di 303.000 euro.

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