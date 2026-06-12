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Catania, sequestrate 14 slot e videopoker irregolari in un circolo privato: sanzioni per oltre 155mila euro

La Polizia di Stato ha effettuato un’operazione di controllo contro il gioco d’azzardo illegale all’interno di un circolo privato di Catania e sono state riscontrate diverse irregolarità. Nel corso dell’ispezione,

12 Giugno 2026

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La Polizia di Stato ha effettuato un’operazione di controllo contro il gioco d’azzardo illegale all’interno di un circolo privato di Catania e sono state riscontrate diverse irregolarità.

Nel corso dell’ispezione, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania hanno individuato 14 apparecchi da intrattenimento non conformi alla normativa vigente: 5 videopoker e 9 slot machine, tutti funzionanti e messi a disposizione degli avventori. I dispositivi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che numerose persone presenti nel locale non risultavano iscritte nel registro dei soci del circolo. Al termine delle verifiche, il presidente della struttura è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Nei suoi confronti sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 155 mila euro.

 

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