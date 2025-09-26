Catania: sequestrate 12 slot non autorizzate in un’associazione culturale, sanzioni fino a 132mila euro

La Polizia di Stato ha intensificato l’attività di controllo e di contrasto al gioco illegale attraverso interventi mirati nella città di Catania e provincia. Effettuando delle verifiche in un’associazione culturale

Effettuando delle verifiche in un’associazione culturale situata nel quartiere catanese di Barriera, i poliziotti della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno accertato la presenza di dodici slot machine non autorizzate, perfettamente funzionanti e quindi accessibili a potenziali avventori.

Nello specifico, si tratta di apparecchi da intrattenimento privi di nulla osta e non conformi alla normativa vigente perché non collegati alla rete erariale.

Per le violazioni amministrative rilevate, al presidente dell’associazione sono stati notificati 24 verbali ed erogate sanzioni per 132.000 euro complessivi. La Polizia ha provveduto, inoltre, a porre sotto sequestro i 12 apparecchi da gioco non conformi in attesa delle decisioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

