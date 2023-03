Catania, scoperta bisca clandestina

Una bisca è stata scoperta a Catania, nel quartiere Cibali, dalla Polizia di Stato, che ha denunciato sei persone per aver organizzato, amministrato e diretto il gioco d’azzardo in qualità

Una bisca è stata scoperta a Catania, nel quartiere Cibali, dalla Polizia di Stato, che ha denunciato sei persone per aver organizzato, amministrato e diretto il gioco d’azzardo in qualità di promotori e altre cinque per aver partecipato in qualità di giocatori. I locali sono stati sequestrati insieme con denaro in contanti, un assegno emesso da un giocatore a favore di uno dei promotori, carte da gioco, fiches e una tabella segnapunti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale, che ha comminato le previste sanzioni amministrative, sequestrando inoltre tutte le bevande alcoliche che venivano irregolarmente somministrate agli avventori.

PressGiochi