Catania, sala giochi abusiva all’interno di una cartoleria

A seguito di una serie di ispezioni eseguite dagli agenti della Polizia Amministrativa della Questura di Catania, per il contrasto alla criminalità e a fenomeni di illegalità diffusa sul territorio, si è scoperta una cartoleria che in realtà operava come sala giochi abusiva. All’interno dei locali, il titolare aveva installato e messo a disposizione del pubblico 2 apparecchi elettronici da gioco, del tipo slot-machine, privi dei relativi nulla osta per la messa in esercizio, rilasciati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il titolare dell’attività è stato contestato 5 illeciti amministrativi ai sensi degli articoli 86 e 110 del TULPS, con l’applicazione di sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di circa 22mila euro e il sequestro degli apparecchi illegali.

La Polizia di Stato continuerà le verifiche agli esercizi commerciali al fine di garantire il pieno rispetto delle regole a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

