Catania. Multato di nuovo il titolare del bar di Mascali per aver manomesso le slot machine sottoposte a sequestro

La Guardia di Finanza di Riposto, nel corso di una serie di controlli per il rispetto delle vigenti norme anti-COVID, hanno nuovamente sanzionato il titolare del bar di Mascali, al quale già la scorsa settimana era stato vincolata la chiusura dell’attività. I Finanzieri di Riposto in coordinazione con il persone dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mentre eseguivano l’ispezione degli apparecchi sottoposti a sequestro e rimasti in custodia giudiziale al titolare del bar, hanno accertato che lo stesso era riuscito a manomettere le slot machine sequestrate seppur non violando i sigilli, rimuovendo le schede di gioco secondarie non conformi occultate in un vano nascosto nel fondo dell’apparecchio. Sanzionato ancora una volta il titolare di un bar di Mascali che la scorsa settimana era stato vincolato alla chiusura dell’esercizio dai Finanzieri di Riposto. Tale azione impediva l’accertamento delle imposte dovute all’Erario e andava ad inquinare le prove. I militari hanno elevato multe in materia di PREU, ISI e I.V.A. per 330mila euro e il titolare del bar è stato deferito dalla Procura della Repubblica.

PressGiochi