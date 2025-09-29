Newsletter

29 Settembre 2025 - 18:35

Catania: la Polizia sospende la licenza di un centro scommesse per 7 giorni, era ritrovo abituale di pregiudicati

29 Settembre 2025

È stata sospesa per sette giorni dalla Polizia di Stato l’attività di un centro scommesse situato nella città di Catania, in quanto era diventato un ritrovo abituale di pregiudicati così come accertato nel corso di diversi controlli.

In queste circostanze, l’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza prevede la possibilità per l’Autorità di Pubblica Sicurezza di sospendere temporaneamente le autorizzazioni e le licenze delle attività commerciali a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

I poliziotti del Commissariato “Centrale” hanno apposto i sigilli, notificando al gestore il provvedimento emesso dal Questore di Catania.

Da maggio e fino a pochi giorni, durante le verifiche effettuate dai poliziotti per verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza, è emersa la costante presenza nel locale di diversi soggetti, noti alle forze di Polizia per diversi gravi precedenti, mentre parlavano tra loro e consumavano bevande.

In particolare, i poliziotti del “Centrale” hanno identificato diversi pregiudicati per i reati di associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, rapina, ricettazione, bancarotta fraudolenta, truffa, violenza privata e danneggiamento, rissa e furto aggravato. Tre clienti sono stati segnalati in Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti e uno di loro, in precedenza, era stato segnalato già diverse volte.

Pertanto, sulla base di quanto rilevato dai poliziotti, ultimata l’attività istruttoria da parte della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, è stata disposta la chiusura del bar-centro scommesse per 7 giorni.

La disposizione normativa costituisce una garanzia per tutte quelle attività economiche che rispettano le regole ed esercita anche una funzione con effetti dissuasivi nei confronti di quei soggetti ritenuti pericolosi che, privati di un luogo di aggregazione abituale, vengono avvertiti che la loro presenza in questi luoghi è oggetto di attenzione da parte delle autorità.

 

PressGiochi

Catania: la Polizia sospende la licenza di un centro scommesse per 7 giorni, era ritrovo abituale di pregiudicati

