Catania: la polizia chiude per sette giorni un chiosco e un centro scommesse

A Catania, la Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea delle attività di un chiosco-bar situato in viale Mario Rapisardi e di un centro scommesse in via Giovanni da Verrazzano, entrambi divenuti punto di ritrovo abituale di soggetti con precedenti penali.

I provvedimenti, firmati dal Questore di Catania ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, prevedono la chiusura dei due esercizi per sette giorni e sono già stati notificati dagli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Durante numerosi controlli, la Polizia ha accertato che i locali erano frequentati con regolarità da pregiudicati coinvolti in reati gravi, tra cui associazione per delinquere, porto abusivo di armi, furti, rapine, indebita percezione di fondi pubblici e traffico di droga. In un episodio, davanti al bancone del chiosco, gli agenti hanno sorpreso cinque uomini, tutti con precedenti penali, intenti a conversare tra loro in modo confidenziale. A loro carico sono emerse condanne per associazione mafiosa, ricettazione, evasione, sequestro di persona a scopo di estorsione e favoreggiamento.

Anche il centro scommesse è risultato frequentato, in occasione di diversi controlli, da individui con precedenti per estorsione, gioco d’azzardo, atti osceni, violenza sessuale, spaccio di droga e lesioni personali.

A seguito dell’attività istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, entrambi i locali sono stati chiusi con apposizione dei sigilli per sette giorni.

Dalla Questura spiegano che il provvedimento non solo mira a tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, ma rappresenta anche una forma di protezione per le attività commerciali che operano nel rispetto delle regole. Inoltre, ha una funzione dissuasiva: sottrarre ai soggetti pericolosi i luoghi di abituale ritrovo significa inviare un chiaro segnale sulla costante attenzione delle autorità nei confronti del territorio.

