Catania, irregolarità in un centro scommesse: denunciato il titolare e sanzioni per oltre 5 mila euro

In collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno effettuato un controllo in un centro scommesse con due sedi operative nel centro e una a Viagrande.

Al termine dell’ispezione, il titolare dell’attività è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel dettaglio, gli ispettori hanno contestato l’omessa sorveglianza sanitaria nei confronti di due lavoratori, per i quali non erano state effettuate le visite mediche preventive e periodiche di idoneità alla mansione previste dal programma di sorveglianza sanitaria. Per questa violazione è stata applicata una sanzione di 2.846 euro.

Nel corso dei controlli è stata inoltre accertata la mancata custodia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) presso l’unità produttiva, come previsto dall’articolo 29 del Decreto Legislativo 81/2008. La documentazione, anche se conservata in formato informatico, deve infatti essere sempre disponibile presso la sede dell’attività per eventuali verifiche da parte degli organi di controllo. Per questa ulteriore irregolarità è stata elevata una sanzione amministrativa di 3.132 euro.

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