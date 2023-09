Catania: evade dai domiciliari per giocare alle slot, arrestato 37enne

I carabinieri di Acireale hanno arrestato un 37enne, già ai domiciliari per furto e rapina, perché, invece di restare a casa come disposto dal giudice, se ne stava tranquillamente al

I carabinieri di Acireale hanno arrestato un 37enne, già ai domiciliari per furto e rapina, perché, invece di restare a casa come disposto dal giudice, se ne stava tranquillamente al bar. In serata, i militari, durante un controllo in un locale ad Aci Platani per verificare il rispetto delle normative in materia di giochi e scommesse, hanno notato l’uomo che, al loro ingresso, ha iniziato a manifestare segni di nervosismo. Infatti, nel momento in cui i militari gli si sono avvicinati, il giovane si è alzato di scatto lasciando la partita in corso e i gettoni vinti fino a quel momento dentro l’apposita vaschetta.

Lo strano comportamento ha insospettito i militari che hanno proceduto alla sua identificazione, non senza difficoltà in quanto, alla richiesta dei documenti d’identità, il 37enne ha iniziato a campare una serie di argomentazioni infondate, giustificando la sua fretta prima con il fatto che avesse un appuntamento urgente al quale rischiava di tardare e poi con il fatto che avesse un mancamento d’aria. I carabinieri, però, hanno approfondito i controlli sul suo conto ed hanno accertato che era sottoposto agli arresti domiciliari ad Acireale e che si era allontanato senza alcuna autorizzazione valida. Per l’uomo, a questo punto, sono stati disposti nuovamente i domiciliari.

PressGiochi