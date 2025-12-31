Newsletter

31 Dicembre 2025 - 11:24

Catania: chiuso centro scommesse ritrovo di pregiudicati

La Polizia di Stato ha disposto la sospensione per sette giorni dell’attività di un centro scommesse situato nella zona di via Palermo, a Catania, in quanto divenuto un abituale punto

31 Dicembre 2025

La Polizia di Stato ha disposto la sospensione per sette giorni dell’attività di un centro scommesse situato nella zona di via Palermo, a Catania, in quanto divenuto un abituale punto di ritrovo per soggetti pregiudicati.

Il provvedimento è stato notificato al gestore dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino, che al termine dell’intervento hanno apposto i sigilli all’esercizio. La misura è scaturita da una serie di controlli effettuati nel tempo, finalizzati a verificare il rispetto della normativa in materia di pubblica sicurezza.

Nel corso degli accertamenti, svolti negli ultimi mesi, i poliziotti hanno riscontrato la costante presenza all’interno del locale di persone note alle forze dell’ordine, gravate da precedenti per reati di particolare allarme sociale, tra cui evasione, minacce aggravate, sequestro di persona, reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio.

Tale presenza non è risultata occasionale, bensì reiterata e sistematica, configurando un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Alla luce degli elementi emersi e al termine dell’attività istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, è stata quindi disposta la chiusura temporanea dell’esercizio.

Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che attribuisce all’Autorità di Pubblica Sicurezza la facoltà di sospendere licenze e autorizzazioni di esercizi commerciali al fine di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

La normativa svolge inoltre una funzione preventiva e dissuasiva, tutelando gli esercenti che operano nel rispetto delle regole e scoraggiando la frequentazione abituale di locali da parte di soggetti ritenuti pericolosi, sottraendo loro punti di aggregazione e garantendo un costante controllo da parte delle autorità.

