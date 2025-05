Catania: 5 slot irregolari in una sala giochi, sanzioni per 56mila euro

È stata allestita nella città di Catania una sala giochi in modo del tutto abusivo e sono state installate anche cinque slot machine, senza alcuna autorizzazione. A scoprire l’attività illecita

È stata allestita nella città di Catania una sala giochi in modo del tutto abusivo e sono state installate anche cinque slot machine, senza alcuna autorizzazione. A scoprire l’attività illecita è stata la Polizia di Stato, nell’ambito delle incessanti attività di contrasto al gioco illegale, a tutela della legalità.

Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania hanno controllato un locale di via Vivaio, rilevando la mancanza di qualsiasi provvedimento che autorizzasse lo svolgimento dell’attività.

Durante le verifiche all’interno della sala giochi abusiva, ai poliziotti non è sfuggita l’installazione di 5 slot machine non consentite e sprovviste di autorizzazione e, pertanto, sottoposte a sequestro.

Alla luce delle violazioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, al gestore sono state comminate sanzioni amministrative per 56 mila euro.

Nelle fasi dei controlli, i poliziotti della PAS hanno identificato due persone, impegnate proprio in quei momenti a giocare con gli apparecchi elettronici.

Dagli accertamenti effettuati nella banca dati in uso alle forze di Polizia, uno dei due soggetti identificati è risultato essere sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e, per tale motivo, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per la violazione delle prescrizioni imposte, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

PressGiochi