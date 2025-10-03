Catalogo in espansione: arrivano quattro nuove slot, inclusa in esclusiva Bob Marlin Goes Splashing Wild Fight Rushingwilds di Yggdrasil

Un’esclusiva, due nuovi lanci da Pragmatic Play e una slot firmata Hacksaw arricchiscono l’offerta di inizio ottobre

Un’ondata di nuove avventure arricchisce il catalogo della piattaforma in quest’ultima settimana. Tra il 29 settembre e il 2 ottobre sono stati integrati quattro titoli inediti, frutto della collaborazione con alcuni dei più noti provider del settore, tra cui spicca una proposta distribuita in esclusiva.

La settimana ludica si è aperta lunedì 29 settembre con un doppio lancio. In primo piano l’esclusiva firmata Yggdrasil, Bob Marlin Goes Splashing Wild Fight Rushingwilds, che trasporta i giocatori in una frenetica e divertente battuta di pesca caratterizzata da un gameplay estremamente dinamico.

Nello stesso giorno ha debuttato anche Jackpot Blaze di Pragmatic Play, un gioco che concentra l’azione sulla caccia a un ricco montepremi, unendo una grafica fiammeggiante a meccaniche da jackpot progressive.

L’aggiornamento si è poi completato giovedì 2 ottobre con l’arrivo di altre due slot. Pragmatic Play ha raddoppiato la sua presenza settimanale con Captain Kraken Megaways, un’avventura piratesca ambientata nei mari più pericolosi e dominata dall’imprevedibile meccanica Megaways, che modifica a ogni giro il numero di possibili combinazioni vincenti.

A chiudere il palinsesto è invece The Wildwood Curse di Hacksaw Gaming, che immerge i giocatori in un’atmosfera fantasy dai toni cupi, tra foreste maledette e misteri da svelare.

PressGiochi