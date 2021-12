Castrovillari. Pd in campo contro il gioco d’azzardo patologico

La battaglia del Circolo PD di Castrovillari contro il gioco patologico entra nel vivo del percorso concordato tra Segreteria, Direttivo e iscritti al Circolo. Domani 30 settembre, alle ore 16.00, infatti, Anna Rizzuti, Psicologa e Psicoterapeuta, specialista in terapie brevi, interverrà, insieme al segretario del circolo cittadino, Giovanni Fazio, in una trasmissione radiofonica organizzata ad hoc sull’argomento e concordata con Kontatto Radio.

Sarà questo il primo passaggio di una serie di interventi di varia natura, che saranno organizzati da qui a breve, e che vedranno svilupparsi diverse iniziative. Alcune di esse, quali, per esempio, l’affissione di manifesti e la distribuzione di volantini informativi ai cittadini, saranno curate direttamente dagli iscritti al Circolo; altre, già concordate a inizio dicembre con gli Psicologi del locale SERT, azioni di formazione e informazione presso le scuole medie inferiori e superiori cittadine e la messa in funzione di un numero verde dedicato, attraverso il quale i Professionisti del SERT forniranno assistenza a chi, in forma anonima, ne dovesse fare richiesta.

PressGiochi