Castilla-La Mancha: arrivano modifiche contro la concentrazione di sale giochi

Modifiche alla Legge sul Gioco in Castilla-La Mancha per regolamentare la concentrazione dei locali da gioco

La Gazzetta Ufficiale di Castilla-La Mancha pubblica oggi una serie di modifiche alla Legge 5/2021, sul regime amministrativo e fiscale del gioco nella regione.

Queste modifiche mirano a migliorare la procedura di dichiarazione delle aree sature di sale da gioco da parte dei comuni, nonché ad ampliare le esenzioni fiscali per alcuni tipi di scommesse. Una delle principali modifiche è l’inserimento di un ulteriore obbligo per i comuni di dichiarare un’area del proprio territorio comunale come area satura di stabilimenti di gioco.

Ora, prima di concedere i titoli abilitativi in ​​tale ambito, sarà necessario avere una relazione favorevole da parte dell’organo competente per il gioco della comunità autonoma. Inoltre, vengono ampliate le esenzioni fiscali sull’importo delle lotterie, delle scommesse e dei concorsi, includendo non solo le scommesse mutualistiche sui cavalli, ma anche qualsiasi altra scommessa organizzata o detenuta da enti di diritto pubblico, purché rispettino i termini stabiliti nell’art. della legge. Queste modifiche mirano a garantire un processo più chiaro ed efficiente per regolare la concentrazione delle case da gioco in Castilla-La Mancha, nonché a promuovere un quadro fiscale equo per alcune attività di gioco.

PressGiochi