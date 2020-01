Castiglione delle Stiviere: sanzionato titolare di una sala slot per aver fatto giocare un minore

Durante la serata di ieri, 21 gennaio 2020, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, a conclusione dell’iter amministrativo, hanno notificato a un 29enne residente a Rivarolo Mantovano e originario della Cina, titolare di una sala slot di questo Centro, una sanzione amministrativa di euro 6.666,67 emessa dall’Agenzia Dogana e Monopoli di Brescia in materia di divieto di gioco ai minori.

Erano le ore 22.30 circa del 17 dicembre 2019 quando i Carabinieri, a seguito di specifico servizio di controllo finalizzato a prevenire e contrastare il preoccupante fenomeno che vede coinvolti tanti minori nel gioco d’azzardo, entrarono nella sala slot e trovarono un minore, residente nella provincia di Brescia, intento a giocare alle slot machine. Il proprietario del locale, interpellato in merito, non aveva fornito giustificazioni valide in merito a quanto accaduto.

L’attività di controllo prosegue l’intero alto mantovano con l’impiego di pattuglie dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Castiglione delle Stiviere.

PressGiochi