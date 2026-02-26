Newsletter

26 Febbraio 2026

Castenaso (BO): slot accese fuori orario in una sala giochi, sospesa la licenza per 7 giorni

26 Febbraio 2026

Il Questore della Provincia di Bologna ha ordinato la sospensione per 7 giorni delle autorizzazioni di un esercizio di gioco lecito situato nel comune di Castenaso, in quanto è stato riscontrato il mancato rispetto della normativa sull’utilizzo degli apparecchi e dei congegni automatici con vincita di denaro.

In particolare, la Divisione Polizia Amministrativa della Questura, a seguito di un controllo effettuato nel locale dalla Stazione Carabinieri di Castenaso a metà gennaio 2026, ha riscontrato delle irregolarità relative al mancato rispetto degli orari consentiti per l’utilizzo delle macchine da gioco, stabiliti dall’Ordinanza del Sindaco del Comune.

Tenuto in considerazione di una precedente sospensione già comminata al titolare del locale nel dicembre 2025 e considerata l’emersione di numerosi elementi che hanno evidenziato negli ultimi mesi la violazione delle normative previste, il Questore di Bologna ha ritenuto necessario adottare il provvedimento di sospensione in oggetto per la durata di 7 giorni.

 

