Castelvetrano: sequestrate slot illegali in un bar, 50mila euro di sanzioni al gestore

I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Trapani, hanno deferito in stato di libertà il gestore di un bar

I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Trapani, hanno deferito in stato di libertà il gestore di un bar nel corso di un’attività congiunta volta al contrasto del gioco d’azzardo illegale.

Durante il controllo, effettuato nel mese di febbraio 2023, i militari hanno riscontrato la violazione penale per la mancata esposizione delle tabelle dei giochi proibiti e accertato la presenza di due slot machine e tre apparecchi da gioco non collegati al sistema telematico dell’ADM, in violazione della normativa vigente.

I dispositivi irregolari sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, mentre al titolare sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 50.000 euro.

PressGiochi