Castelnuovo Berardenga (SI): agevolazioni Tari 2022 per le attività che hanno disinstallato le slot

Il Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) conferma e rafforza il sostegno alla comunità per il pagamento della Tari, Tassa sui rifiuti, 2022 con agevolazioni differenziate per attività domestiche e non domestiche.

Le agevolazioni per la Tari 2022 prevedono l’esenzione del 100 per cento per utenze domestiche con reddito ISEE fino a 10mila euro; la riduzione del 60 per cento per redditi Isee da 10mila a 13mila euro e del 30 per cento per redditi Isee da 13mila a 16mila euro. Sono previste, inoltre, esenzioni per le utenze nella zona di Torre a Castello, dove si trova la discarica; l’azzeramento della parte variabile della Tari per le utenze non domestiche che esercitano a titolo principale attività di bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e che dichiarano di aver disinstallato tutti gli apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincite di denaro; la riduzione nella parte fissa e variabile del tributo per nuove attività che si insediano nel territorio comunale, con agevolazioni differenziate fra quelle che scelgono il centro storico del capoluogo, il centro storico delle frazioni o aree esterne ai centri storici. Con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità in maniera crescente sulla tutela ambientale, inoltre, il Comune castelnovino ha confermato la riduzione del 30% della parte variabile della Tari per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto.

