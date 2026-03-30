Castelletto Ticino (NO): chiusa per 5 giorni una sala VLT per irregolarità sul personale

Nella mattina del 27 marzo 2026, la Polizia di Stato di Novara ha eseguito un decreto di sospensione della licenza firmato dal Questore ai sensi dell’articolo 10 del T.U.L.P.S., nei

Nella mattina del 27 marzo 2026, la Polizia di Stato di Novara ha eseguito un decreto di sospensione della licenza firmato dal Questore ai sensi dell’articolo 10 del T.U.L.P.S., nei confronti di una sala VLT situata a Castelletto Ticino (NO).

Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S. della Questura, durante le consuete ispezioni agli esercizi commerciali soggetti ad autorizzazioni di polizia, avevano effettuato un controllo presso la sala scommesse riscontrando gravi irregolarità sul personale impiegato. Durante l’orario serale di apertura al pubblico, infatti, non era presente alcun rappresentante autorizzato, ma era stata impiegata una ragazza minorenne, senza alcun contratto regolare, quindi in “nero”.

Il gestore della sala è stato sanzionato amministrativamente per la partecipazione ai giochi pubblici da parte di minori di anni diciotto, ai sensi dell’articolo 24, comma 21, del D.L. 98/2011, con una multa di circa 7.000 euro. Contestualmente, è stata disposta la chiusura dell’attività per 5 giorni per abuso della licenza, come previsto dall’articolo 10 del T.U.L.P.S.

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